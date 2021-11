Shiffrinova in Vlhova bosta izpustili paralelno tekmo v Lech/Zürsu

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin bo zaradi kroničnih bolečin v hrbtu izpustila sobotno tekmo svetovnega pokala v Lech/Zürsu v Avstriji, je potrdil njen trener Mike Day. Na sporedu bo sicer individualna paralelna tekma, edina v tej sezoni svetovnega pokala.

Shiffrinova je trenutno v domačem Koloradu, kjer okreva po poškodbi hrbta. Ta se ji je obnovila po uvodni tekmi svetovnega pokala na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Američanka je sicer na ledeniški premieri prikazala izjemno pripravljenost. V finalni nastopu je nadoknadila dve stotinki zaostanka s prve ter za 14 stotink ugnala Švicarko Laro Gut-Behrami za veleslalomsko zmago. V Söldnu je ameriška zvezdnica števec zmag v svetovnem pokalu pri svojih 26 letih zaokrožila na številko 70.

Petra Vlhova je na prvi tekmi v Söldnu osvojila tretje mesto z zaostankom 1,30 sekunde za Shiffrinovo. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

»Ne želi smučati v Lechu, a to nikoli ni bilo v načrtu. Priprave na pet tekem zapovrstjo so preprosto pretežke. Napreduje na pozitiven način. Žal ji to ni uspelo, ko smo poskušali trenirati kmalu po Söldnu, ko je skušala smučati, a ni šlo. Od takrat se v celoti posveča saniranju poškodbe. Težave s hrbtom se izboljšujejo,« odločitev brani Day.

V Söldnu se počutila okorno

Po söldenski zmagi je Shiffrinova sicer novinarjem priznala, da se počuti nekoliko okorno. Tri sezone zapovrstjo, 2016/17, 2017/18, 2018/19, je osvojila naslov skupne zmagovalke seštevka svetovnega pokala alpskih smučark. Niz se je končal lani z grozljivo sezono, ki so jo zaznamovali nenadna smrt njenega očeta februarja 2020, pandemija covida-19 in poškodba hrbta. V minuli sezoni svetovnega pokala je v skupnem seštevku končala na četrtem mestu, prvič je zmagovalka sezone postala Slovakinja Petra Vlhova. Sezono pred tem je veliki kristalni globus morala prepustiti Italijanki Federici Brignone.

Je pa danes nastop odpovedala tudi lanska zmagovalka v Lech/Zürsu Vlhova, ki se želi po poročanju slovaškega portala Aktuality.sk v celoti posvetiti naslednjima tekmama v finskem Leviju. Tam bosta 20. in 21. novembra na sporedu dva slaloma. Šestindvajsetletna Slovakinja je na prvi tekmi v Söldnu osvojila tretje mesto z zaostankom 1,30 sekunde za Shiffrinovo.