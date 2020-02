Shiffrinova izgubila očeta

Ljubljana - Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin žaluje za svojim očetom. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa in je novico povzela STA, je športnica danes na twitterju potrdila njegovo nepričakovano smrt.



»Naša gora, naš ocean, naš sončni vzhod, naše srce, naša duša, naše vse,« je med drugim o očetu zapisala 24-letna dvakratna olimpijska prvakinja in dodala, da ga bodo vsi pogrešali.



Jeff Shiffrin, po poklicu anestezist, je skupaj s soprogo Eileen več let močno podpiral vzpon svoje hčerke v svetovnem pokalu alpskega smučanja. O razlogu za smrt zaenkrat še ni novic. Spletna stran skiracing poroča, da naj bi se 65-letnik ponesrečil doma.



Mikaela Shiffrin si je v svetovnem pokalu že priborila 66 zmag in je na dobri poti, da po 40 letih zruši rekord slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki se je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v belem cirkusu zavihtel 86-krat.



Shiffrinova je izpustila tekme v Sočiju, ker se je posvetila treningu. V svetovnem pokalu ima po 22 tekmah od 40 že 270 točk prednosti pred Federico Brignone. Nasmiha se ji četrti zaporedni veliki kristalni globus. Konec tedna bosta v Garmisch-Partenkirchnu dva smuka in superveleslalom.