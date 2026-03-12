  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Mikaela Shiffrin je bila deležna spletnih napadov. FOTO: Andreas Solaro/AFP
Galerija
Mikaela Shiffrin je bila deležna spletnih napadov. FOTO: Andreas Solaro/AFP
Miha Šimnovec
12. 3. 2026 | 13:18
12. 3. 2026 | 13:51
2:50
A+A-

Ameriška smučarska šampionka Mikaela Shiffrin je na družbenih omrežjih objavila niz sovražnih sporočil, ki jih je prejela med nedavnimi zimskimi olimpijskimi igrami. Ena najboljših smučark v zgodovini je na Instagramu delila nekaj komentarjev, ki so se pojavili na spletu v času tekmovanj v severni Italiji.

image_alt
Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

Med objavljenimi zapisi so bili tudi grobi napadi. »Ti si prekleta šala,« je zapisal eden od sledilcev, drugi jo je označil za »ničvreden kos smeti«. V nekaterih komentarjih so ji celo želeli poškodbo, zaradi katere naj se nikoli več ne bi mogla vrniti na smuči. Pojavili so se tudi zapisi, v katerih so jo obtoževali izdaje in jo pozivali, naj »kar ostane v Italiji«.

Po poročanju njene ekipe je bil glavni povod za napade intervju, ki ga je Shiffrinova dala pred svojimi nastopi na OI v Cortini d'Ampezzo. V njem so jo vprašali o aktualnih političnih razmerah v Združenih državah Amerike. Smučarka je v odgovoru citirala južnoafriškega nobelovca za mir Nelsona Mandelo in poudarila, da si želi, da bi šport spodbujal vrednote, kot so »vključevanje, raznolikost in prijaznost«.

Med igrami ni videla komentarjev

Shiffrinova se je sicer med igrami zavestno izogibala družbenim omrežjem. Iz njene ekipe so sporočili, da Mikaela sovražnih komentarjev med bivanjem v Cortini ni videla. Predstavniki ekipe so se že obrnili na upravljavce platform, da bi sporne objave odstranili oziroma omejili njihovo širjenje.

Politično ozračje v ZDA je bilo ena od tem, ki so zaznamovale tudi olimpijske igre. Politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zlasti njegov odnos do migrantov, je sprožila številne odzive športnikov. Več tekmovalcev je do nje izrazilo kritiko, zaradi česar so jih nekateri doma v ZDA obtožili, da niso dovolj domoljubni. Trump se je med igrami na spletu celo posmehljivo odzval na enega od ameriških smučarjev prostega sloga.

Shiffrinova je želela z objavo sovražnih komentarjev opozoriti na razsežnost spletnih napadov, s katerimi se vse pogosteje soočajo vrhunski športniki. Ob tem je poudarila, da želi ostati zvesta vrednotam, ki jih po njenem mnenju predstavlja šport.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Faka na Finskem doletela posebna čast, spregovoril je tudi o svoji prihodnosti

Slovenski biatlonski as ima na Kontiolahti, kjer se je prejšnji teden izkazal s sedmim mestom, zelo lepe spomine.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 11:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Priznani strokovnjak bo skušal dvigniti slovenski smučarski tek

Poudarek bo na tesnejšem sodelovanju trenerjev, dodatnem izobraževanju ter vzpostavitvi strokovnega omrežja za testiranja in pripravo trenažnih programov.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 16:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Izključeni Medved: Bil sem nekoliko preveč opit, zdaj pa sem tudi žalosten

Slovenski trener, ki so ga zaradi težav z alkoholom predčasno poslali domov z OI, je imel načrte, kako bi finsko reprezentanco dvignil na še višjo raven.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 08:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevc po naključnem srečanju v savni: Očitno sem uročil uspeh Fincev

Slovenski skakalni as Domen Prevc se je v Lahtiju izkazal tudi kot napovedovalec. Igor Medved kot trener ne bo več vodil Suomijev.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 20:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Presenečenje v St. Moritzu, gledalci zaploskali tudi Ilki Štuhec

Na ženskem superveleslalomu za svetovni pokal v Švici je bila najhitrejša Novozelandka Alice Robinson.
Miha Šimnovec 14. 12. 2025 | 12:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
Preberite več
Šport  |  Košarka
Konec zaroke

Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
11. 3. 2026 | 11:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Veliko prezgodaj

Umrl je Alojz Ihan

V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
10. 3. 2026 | 20:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vse več potnikov izbere vlak?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
1. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vodenje in inovacije v luksuzu

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

alpsko smučanjeMikaela ShiffrinDonald Trumpolimpijske igreZDA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Formula 1

Ferrari se zanaša na kebab

Na nedeljski VN Kitajske v formuli 1 bodo rdeči iz Maranella predstavili novost, ki buri duhove. Lewis Hamilton: Nadure se bodo poplačale.
Peter Zalokar 12. 3. 2026 | 14:40
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Država prvič v sproščanje rezerv naftnih derivatov

Ob nižjih cenah goriv kot v sosednjih državah je povečano povpraševanje po gorivih predvsem na obmejnih bencinskih servisih.
12. 3. 2026 | 14:17
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z vodjo projekta na drugem tiru

Turške družbe smo najprej občudovali, nato prehiteli

Simon Avsec: V treh letih smo zgradili več predorov, kot jih je bilo skupaj zgrajenih po osamosvojitvi.
Nejc Gole 12. 3. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
Vredno branja

Ruska najstnica šokirala gledalce

Ni se zgodilo prvič, da ena najbolj obetavnih teniških igralk ne zmore nadzorovati svojega obnašanja.
12. 3. 2026 | 13:57
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Oskarji

Razkrite dobrote za elito Hollywooda

Pripravili bodo 91 kilogramov goveje zarebrnice, 136 kilogramov prekajenega lososa, 14 kilogramov kaviarja in 181 kilogramov različnih sirov.
12. 3. 2026 | 13:43
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z vodjo projekta na drugem tiru

Turške družbe smo najprej občudovali, nato prehiteli

Simon Avsec: V treh letih smo zgradili več predorov, kot jih je bilo skupaj zgrajenih po osamosvojitvi.
Nejc Gole 12. 3. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
Vredno branja

Ruska najstnica šokirala gledalce

Ni se zgodilo prvič, da ena najbolj obetavnih teniških igralk ne zmore nadzorovati svojega obnašanja.
12. 3. 2026 | 13:57
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Oskarji

Razkrite dobrote za elito Hollywooda

Pripravili bodo 91 kilogramov goveje zarebrnice, 136 kilogramov prekajenega lososa, 14 kilogramov kaviarja in 181 kilogramov različnih sirov.
12. 3. 2026 | 13:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Cesarska zgodovina in balkanski užitki

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski tihi adut, o katerem se govori vse glasneje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zakaj vsi govorijo o Srednji Dalmaciji?

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

NP Mljet je kraj za ljubitelje neokrnjene narave in zgodovinskih zakladov

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 10:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo