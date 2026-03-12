Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska šampionka Mikaela Shiffrin je na družbenih omrežjih objavila niz sovražnih sporočil, ki jih je prejela med nedavnimi zimskimi olimpijskimi igrami. Ena najboljših smučark v zgodovini je na Instagramu delila nekaj komentarjev, ki so se pojavili na spletu v času tekmovanj v severni Italiji.

Med objavljenimi zapisi so bili tudi grobi napadi. »Ti si prekleta šala,« je zapisal eden od sledilcev, drugi jo je označil za »ničvreden kos smeti«. V nekaterih komentarjih so ji celo želeli poškodbo, zaradi katere naj se nikoli več ne bi mogla vrniti na smuči. Pojavili so se tudi zapisi, v katerih so jo obtoževali izdaje in jo pozivali, naj »kar ostane v Italiji«.

Po poročanju njene ekipe je bil glavni povod za napade intervju, ki ga je Shiffrinova dala pred svojimi nastopi na OI v Cortini d'Ampezzo. V njem so jo vprašali o aktualnih političnih razmerah v Združenih državah Amerike. Smučarka je v odgovoru citirala južnoafriškega nobelovca za mir Nelsona Mandelo in poudarila, da si želi, da bi šport spodbujal vrednote, kot so »vključevanje, raznolikost in prijaznost«.

Med igrami ni videla komentarjev

Shiffrinova se je sicer med igrami zavestno izogibala družbenim omrežjem. Iz njene ekipe so sporočili, da Mikaela sovražnih komentarjev med bivanjem v Cortini ni videla. Predstavniki ekipe so se že obrnili na upravljavce platform, da bi sporne objave odstranili oziroma omejili njihovo širjenje.

Politično ozračje v ZDA je bilo ena od tem, ki so zaznamovale tudi olimpijske igre. Politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, zlasti njegov odnos do migrantov, je sprožila številne odzive športnikov. Več tekmovalcev je do nje izrazilo kritiko, zaradi česar so jih nekateri doma v ZDA obtožili, da niso dovolj domoljubni. Trump se je med igrami na spletu celo posmehljivo odzval na enega od ameriških smučarjev prostega sloga.

Shiffrinova je želela z objavo sovražnih komentarjev opozoriti na razsežnost spletnih napadov, s katerimi se vse pogosteje soočajo vrhunski športniki. Ob tem je poudarila, da želi ostati zvesta vrednotam, ki jih po njenem mnenju predstavlja šport.