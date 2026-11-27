Mikaela Shiffrin se po izpuščenih uvodnih slalomih sezone konec tedna vrača na tekmovanja svetovnega pokala v alpskem smučanju. V Killingtonu jo v nedeljo čaka prvi slalom zime, dan pred tem pa bo nastopila še v veleslalomu – na prizorišču, kjer je pred dvema letoma doživela eno najhujših poškodb v karieri.

Na obeh tekmah bo nastopila tudi Slovenka Neja Dvornik.

Enaintridesetletna ameriška zvezdnica se v Killington vrača z mešanimi občutki. V smučarskem središču v zvezni državi Vermont je v preteklosti dosegla šest zmag, vse v slalomu, skupno pa je v veleslalomu in slalomu tam devetkrat stala na stopničkah.

Prav na tamkajšnjem veleslalomu 30. novembra 2024 je po padcu utrpela hudo poškodbo trebušnega predela. Globoka vbodna rana in poškodba poševnih trebušnih mišic sta jo za več mesecev oddaljili od tekmovanj. Po nesreči pa se je soočala tudi s psihološkimi posledicami in posttravmatskim stresom.

»Moč je v tem, da priznaš, česa te je strah«

Na tekmovanja se je vrnila januarja 2025, že februarja pa je zmagala v slalomu v Sestrieru. Na veleslalomske stopničke je morala počakati do januarja letos, ko je bila tretja v Špindlerjevem Mlynu. Na veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu sicer čaka že od decembra 2023.

Šestkratna skupna zmagovalka svetovnega pokala je pred letošnjo sezono napovedala nekoliko drugačen pristop. Več pozornosti želi nameniti veleslalomu in superveleslalomu, v slalomu pa namerava nastopati manj pogosto.

Zato je izpustila uvodni slalomski preizkušnji v Leviju in Gurglu ter čas izkoristila za intenzivne treninge v ZDA.

Novembra je po lastnih besedah opravila 83 trening voženj v slalomu, veleslalomu in superveleslalomu ter presmučala več kot 9000 višinskih metrov.

Po pripravljalnem taboru v Copper Mountainu je ocenila, da je pripravljena na vrnitev na tekmovanja.

»Moč je v tem, da priznaš, česa te je morda strah oziroma kaj je bilo v preteklosti zelo težko. Mislim, da mi prav to priznanje daje moč, da se lahko, ko pride čas, osredotočim na vratca pred seboj. Veselim se, tudi čustveno sem vznemirjena,« je dejala v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP.

Dvornikova se veseli predvsem veleslaloma

Konkurenca bo zahtevna tudi v slalomu. Na uvodnih tekmah sta se zmag veselili Nemka Emma Aicher v Leviju in Albanka Lara Colturi v Gurglu, obe pa sta tako prišli do prve slalomske zmage v svetovnem pokalu.

Slovenske barve bosta v Killingtonu branili Neja Dvornik in Nika Tomšič, ki bo nastopila le v slalomu.

Dvornikova je na vseh treh dosedanjih tekmah sezone osvojila točke, v ZDA pa jo čakata četrti in peti nastop zime. Korošica se veseli predvsem veleslaloma, v katerem se trenutno zelo dobro počuti.

»Komaj čakam na veleslalom, saj že dolgo nismo tekmovali v tej disciplini, sama pa se zelo dobro počutim na teh smučeh. Tudi prizorišče Killington mi je zelo pri srcu za veleslalom. Za slalom pa želim prenesti dobre občutke, ki sem jih dobila na prvih dveh tekmah, in sestaviti dve dobri vožnji,« je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Dvornikova.

Pomemben korak naprej je na začetku sezone naredila tudi Tomšičeva. Potem ko se v Leviju ni uvrstila v finale, se je med najboljših 30 prebila v Gurglu, kjer pa je v drugi vožnji odstopila. Kljub temu je z avstrijske tekme odnesla spodbudne občutke in potrditev, da se lahko kosa z najboljšimi.

Sobotni veleslalom se bo začel s prvo vožnjo ob 15.30, finale bo ob 18.30. Nedeljski slalom se bo začel ob 16.30, druga vožnja pa bo na sporedu ob 19.30.