Shiffrinovi, Odermattu in Štuhčevi največ tudi v denarnico

Mikaela Shiffrin in Marco Odermatt sta si v končani sezoni, v kateri sta na nove ravni prestavljala smučarske mejnike, prislužila še en delček smučarske zgodovine. Postala sta prva tekmovalca v alpskem smučanju s skupnim zaslužkom, ki je presegel 900.000 evrov, zgolj od denarnih nagrad za dosežke v svetovnem pokalu in na svetovnem prvenstvu.

Sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju 2022/23 v svoji 57. izvedbi se je v nedeljo končala v Andori.

Shiffrin je sezono končala zadnji dan tekmovanj z zmago na veleslalomu, kar so bile njene 18. stopničke in 14. zmaga v svetovnem pokalu od oktobra.

Ti dosežki so ameriški šampionki prinesli vsega skupaj 964.200 švicarskih frankov (969.000 evrov) zaslužka od denarnih nagrad pred odbitim davkom. V ta skupni znesek nagrad so vključene tudi nagrade, ki jih je osvojila na svetovnem prvenstvu v Meribelu z eno zmago in dvema drugima mestoma.

S tem je postavila rekord vseh časov v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Njen zaslužek presega zaslužek Švicarja Marca Odermatta, rekorderja na moški strani, ki je s sobotno veleslalomsko zmago na zadnji tekmi sezone postavil moški rekord z 941.200 švicarskimi franki (945.469 evrov).

Odermatt je v končani sezoni svetovnega pokala zbral 22 uvrstitev na oder za zmagovalce, od tega je imel 13 zmag. Na SP v Courchevelu je dvakrat zmagal.

Postavljala sta mejnike

Za Shiffrin je bila pred tem najbolj dobičkonosna sezona 2018/19, ko je osvojila 886.000 švicarskih frankov (890.000 evrov). Tudi takrat je osvojila skupni naslov svetovnega pokala za ženske. Shiffrin je letos osvojila svoj še peti naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala.

Ilka Štuhec je med Slovenci zaslužila največ. FOTO: Instagram

Njena zgodovinska sezona se je končala s posebnim mejnikom, 28-letna Američanka je skupno število zmag v karieri v svetovnem pokalu povečala na 88, osvojila je tudi rekordnih 21 veleslalomskih zmag v svetovnem pokalu, kar je največ med ženskami, že nekaj časa pa ima absolutni rekord po številu slalomskih zmag. Ta zdaj znaša 53 prvih mest.

Tudi Odermatt je drugo sezono po vrsti osvojil veliki kristalni globus za skupni seštevek svetovnega pokala alpskih smučarjev. Hkrati je postal drugi alpski smučar v 23 letih z osvojenimi 2000 točkami v svetovnem pokala. Mejnik Hermanna Maierja je presegel za 42 točk za nov moški rekord.

Skupni znesek denarnih nagrad Shiffrin je bil skoraj trikrat večji od naslednje najvišje zaslužkarice, Sofie Goggie. Italijanka je osvojila 338.000 švicarskih frankov (340.000 evrov). Njena rojakinja Federica Brignone je tretja z zaslužkom 317.575 frankov oziroma 319.00 evrov.

Za Odermattom je naslednji na seznamu s 623.182 švicarskimi franki (626.000 evrov) Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, partner Shiffrin. Njegov rojak Henrik Kristoffersen je tretji z zaslužkom 372.680 (374.000 evrov).

Žan Kranjec je na 15. mestu zaslužkarjev v moški konkurenci. FOTO: Matej Družnik/Delo

Žanu Kranjcu 86.400 evrov

Od Slovencev je z denarnimi nagradami za vrhunske dosežke največ zaslužila druga smukačica sezone Ilka Štuhec. Njen zaslužek pred obračunanim davkom znaša 176.630 švicarskih frankov (177.000 evrov). Mariborčanka je zmagala na dveh smukih ter bila še dvakrat druga.

Žan Kranjec, tretji veleslalomist sezone, na moškem seznamu zaseda 15. mesto. V sezoni 2022/23 je bil trikrat na stopničkah, znesek njegovih denarnih nagrada znaša 86.060 švicarskih frankov (86.400 evrov).

Ana Bucik je zaslužila skoraj 40.000 evrov. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Ana Bucik je sezono v denarnem smislu končala na 34. mestu, kot tretja najboljša Slovenka z zaslužkom 36.700 švicarskih frankov (36.800 evrov).