Shiffrinova vodi v Söldnu, Dvornikova skoraj dve sekundi zadaj

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je najbolje opravila s prvo vožnjo uvodnega veleslaloma v Söldnu. Pred najbližjo zasledovalko Saro Hector ima 14 stotink prednosti, na tretjem mestu je Švicarka Camille Rast (+0,37).

Prva se je po progi spustila Alice Robinson, ki pa ni ujela pravega ritma. Za njo je nastopila Avstrijka Julia Scheib, lanska zmagovalka veleslalomskega seštevka, ki je po dobrih vmesnih časih na strmini storila napako, padla in odstopila. Kot 16. je nastopila nemška tekmovalka Emma Aicher, lani druga v skupnem seštevku sezone, ki se je izkazala v zgornjem delu proge, a a je na najbolj strmem delu terena izgubila skoraj sekundo proti vrhunski Američanki.

Na bele strmine se je v Söldnu vrnila Petra Vlhova, ki je nastopila prvič po hudi poškodbi koleni, ki jo je utrpela januarja leta 2024. Letos je sicer nastopila na olimpijskih igrah, na katerih je tekmovala v kombinaciji dvojic in slalomu. Po skoraj 11 mesecih brez tekem se je vrnila tudi edina današnja slovenska predstavnica Neja Dvornik, ki je novembra lani sezono predčasno končala zaradi poškodbe. Dvornikova je v cilj prispela z zaostankom 1,87 sekunde. Prvo vožnjo je Slovenka končala na 19. mestu.

Neja Dvornik je dobro opravila s prvo progo. FOTO: Sloski

Drugi tek se začne ob 13.30.