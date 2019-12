Shiffrinovi zadnji veleslalom leta

Skupno je vpisala svojo 63. zmago v svetovnem pokalu. FOTO: Afp

Meta Hrovat. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Američanka Mikaela Shiffrin je zmagala na zadnjem veleslalomu za svetovni pokal v koledarskem letu v Lienzu v Avstriji. Drugo mesto je osvojila Italijanka Marta Bassino (+1,36), tretja je Avstrijka Katharina Liensberger (+1,82). Za najboljši slovenski dosežek je poskrbela Meta Hrovat na 11. mestu, Tina Robnik je točke osvojila s 26. mestom.Shiffrinova je še utrdila vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. V veleslalomskem seštevku je druga. Vodi danes četrta Italijanka Federica Brignone.Američanki sta končno uspeli veleslalomski vožnji v skladu z načrti in željami. Najhitrejša je bila na obeh progah za prvo veleslalomsko zmago v sezoni ter 11. veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu.Skupno je vpisala svojo 63. zmago v svetovnem pokalu, kar pomeni, da je za eno zmago prehitela Avstrijko Annemarie Moser-Pröll ter se je na večni lestvici velikanov svetovnega pokala v absolutni konkurenci zavihtela na četrto mesto.Pred najuspešnejšo tekmovalko med še aktivnimi smučarkami in smučarji so Avstrijec Marcel Hirscher (67), rojakinja Lindsey Vonn (82) in Šved Ingemar Stenmark (86).Shiffrinova je bila na prvih dveh veleslalomih na stopničkah, v Courchevelu pa je celo s 17. mestom vpisala tretji najslabši veleslalomski dosežek v svetovnem pokalu v karieri, upoštevajoč tekme, na katerih je nastopila v finalu in ni odstopila.Zato je zmaga v Lienzu še toliko slajša. Na vsakem od štirih veleslalomov v tej sezoni so bile različne zmagovalke. Uvodni veleslalom nad Söldnom je dobila novozelandska najstnica Alice Robinson, v Killingtonu in Courchevelu sta zmagali Italijanki Marta Bassino in Federica Brignone. Italijank v tej zimi le v Söldnu ni bilo na stopničkah.Če sta bili prvi dve najhitrejši po prvi vožnji, je bila Liensbergerjeva na prvi progi sedma. Dvaindvajsetletna Avstrijka je drugič v svetovnem pokalu skočila na stopničke, potem ko je bila letos januarja tretja na slalomu v Flachauu.Še na četrtem veleslalomu po vrsti sta v finalu nastopili Slovenki. Drugo vožnjo sta si zagotovili Tina Robnik z desetim in Meta Hrovat s 13. časom.A je lahko s finalom zadovoljna le Hrovatova (+2,97), ki je pridobila dve mesti v primerjavi s prvo vožnjo. Robnikovi (+3,88) pa se je finalna vožnja povsem ponesrečila in je izgubila kar 16. mest v primerjavi s prvo. Ana Bucik, ki je osvojila točke na prvih treh veleslalomih, je bila tokrat prepočasna za finale. Brez finala je ostala tudi Neja Dvornik.Shiffrinova, ki je od začetka sezone zmagala v Leviju in Killingtonu, je tudi prva favoritinja na nedeljskem slalomu v Lienzu, ko bo naskakovala svojo še trinajsto zmago v svetovnem pokalu v letu 2019.