Sijajni Anže Lanišek napada zmago v Garmisch-Partenkirchnu

Slovenski skakalni as Anže Lanišek je v uvodni seriji tekme za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu pokazal spet pokazal zobe. Po izjemnem odskoku ga je odneslo do 140,5 metra in se zasidral na drugem mestu. Boljši nastop je uspel le norveškemu zvezdniku Halvorju Egnerju Granerudu (140 m), ki ima kot vodilni 0,6 točke naskoka pred 26-letnim Domžalčanom.

Za mnoge favorizirani Poljak Dawid Kubacki (136 m) je na tretjem mestu, za Laniškom pa zaostaja za 6,2 točke. Četrti je Kubackijev rojak Piotr Zyla (135,5 m), peti pa Nemec Andreas Wellinger (137 m).

Od naših reprezentantov so se v finale druge tekme 71. novoletne turneje prebili tudi Lovro Kos (129 m), Timi Zajc (128 m) in Domen Prevc (124 m), ki zasedajo 16., 19. oziroma 28. mesto.

Prekratka za drugo serijo pa sta bila Žiga Jelar in Peter Prevc, ki sta doskočila pri 118 metrih. Tekmo sta končala na 34. oziroma 39. mestu.

Finalna serija se bo začela ob 15.16.