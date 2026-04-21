  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Legendarni skakalec bo še naprej izzival slovenske orle

Švicarski smučarski skakalec Simon Ammann se je odločil, da bo nadaljeval kariero, je potrdil trener švicarske reprezentance Bine Norčič.
Simon Ammann še ne bo postavil smuči v kot. FOTO: Christian Bruna/Reuters
Galerija
P. Z., STA
21. 4. 2026 | 17:55
2:14
A+A-

Štirikratni olimpijski prvak v smučarskih skokih Simon Ammann se je odločil, da bo še nadaljeval športno kariero. Skoraj 45-letni švicarski reprezentant bo kmalu začel priprave na naslednjo sezono, svojo 30. v svetovnem pokalu, je novico za Blick potrdil selektor švicarske reprezentance, Slovenec Bine Norčič.

Slovenski trener uživa v delu z Ammannom in optimistično pogleduje proti zimi

Norčič je tako končal ugibanja o prihodnosti nekdanjega svetovnega prvaka iz Sapora: »Simon Ammann bo nadaljeval kariero. Vključujem ga v svoje načrte za naslednjo sezono,« je izjavil slovenski selektor.

Nekdanji olimpijski prvak očitno še nima dovolj skokov. In to kljub velikemu razočaranju, s katerim se je soočil prejšnjo sezono. Ammannu se namreč ni uspelo uvrstiti na svoje osme olimpijske igre, s čimer bi se pridružil japonskemu smučarskemu skakalcu Noriakiju Kasaiju in nemški hitrostni drsalki Claudii Pechstein. Kasai pri 53 letih še vedno skače.

Norčič s pomočniki sprejel odločitev glede Ammanna

Vendar se zdi, da tudi Ammanova strast do smučarskih skokov ni usahnila. »Zelo je motiviran. Prepričan sem, da lahko to poletje doseže še večji napredek,« je še pojasnil Norčič.

Ammann je za novo sezono iz B- napredoval v A-ekipo zahvaljujoč dobrim rezultatom, osemkrat se je uvrstil med najboljših 30 v svetovnem pokalu, je poudaril vodja švicarskih smučarskih skokov Joel Bieri. Trenutno ostaja eden od štirih najboljših švicarskih smučarskih skakalcev.

Ko je izvedel, da bo trener Bine Norčič, ga je Simon Ammann takoj poklical

V naslednji sezoni namerava Ammann znova izzvati mlajšo generacijo. Treningi se bodo začeli maja, nato bo imel šest mesecev časa za priprave na svojo 30. sezono svetovnega pokala.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Norčič je bil v Oberstdorfu jezen, Ammann po telefonu izvedel slabo novico

Vodilni možje v švicarskih smučarskih skokih so obrazložili odločitev glede izbire skakalcev za bližnje olimpijske igre v Italiji.
Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 12:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener uživa v delu z Ammannom in optimistično pogleduje proti zimi

Bine Norčič, selektor švicarske reprezentance v smučarskih skokih, je v pogovoru za časnik Blick podoživel afero, ki je marca letos pretresla smučarske skoke.
Miha Šimnovec 10. 11. 2025 | 12:08
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Norčič s pomočniki sprejel odločitev glede Ammanna

Švicarski skakalni šampion bo v Lillehammerju začel lov na olimpijske igre 2026 v Italiji.
Miha Šimnovec 6. 11. 2025 | 12:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Binetom Norčičem

Ko je izvedel, da bo trener Bine Norčič, ga je Simon Ammann takoj poklical

Bine Norčič se je v dobrem duhu razšel z Norvežani. Kot novopečeni selektor švicarskih smučarskih skakalcev se veseli novega izziva in dela z Deschwandnom & Co.
Miha Šimnovec 10. 5. 2025 | 05:30
Preberite več
Več iz teme

smučarski skokiSimon AmmannNoriaki KasaiBine Norčič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Politična pot

Jani Prednik po ovadbi načrtuje vrnitev v politiko

O menjavi položaja naj bi razmišljal že pred vložitvijo ovadbe.
21. 4. 2026 | 17:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Legendarni skakalec bo še naprej izzival slovenske orle

Švicarski smučarski skakalec Simon Ammann se je odločil, da bo nadaljeval kariero, je potrdil trener švicarske reprezentance Bine Norčič.
21. 4. 2026 | 17:55
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo