Simšič z zlatim golom preprečil slovo zmajev

Hokejsti Olimpije ostajajo v igri. V četrti tekmi polfinala končnice razširjenega avstrijskega prvenstva ICEHL so vendarle dočakali prvo zmago, potem ko so pred svojimi navijači v dvorani Tivoli po podaljšku s 5:4 (1:2, 2:0, 1:2; 1:0) strli odpor igralcev Pustertala. Ljubljančani so s tem uspehom izid v zmagah znižali na 1:3.

Italijani so sicer znova bolje odprli tekmo in v deveti minuti z golom Američana Henryja Bowlbyja prešli v vodstvo. Na 1:1 je tri minute pozneje izenačil Rok Kapel, nakar je švedski branilec Adam Almquist v 17. minuti poskrbel za novo vodstvo gostov iz Brunica. Druga tretjina je pripadla zmajem, ki so z zadetkoma Roberta Saboliča (v 29. minuti) in Američana T. J. Brennana zasukali izid (3:2).

Nik Simšič je bil strelec zlatega gola. FOTO: Črt Piksi

Boychuk priigral Olimpiji podaljšek

V zadnji tretjini je najprej Italijan Ivan Deluca v 46. minuti poravnal rezultat. Ko je nato njegov rojak Luca Zanatta slabi dve minuti zadel za 4:3 Pustertala, se je že zdelo, da je dvoboj odločen. Toda pičlih 40 sekund pozneje je za veliko veselje domačih navijačev poskrbel Kanadčan Zach Boychuk, ki je z golom priigral »zeleno-belim« podaljšek.

V dodatnem delu sta si moštvi priigrali več lepih priložnosti, strelec zlatega zadetka pa je bil v zadnji 20. minuti podaljška Nik Simčič, ki je poskrbel za veliko navdušenje na tivolskih tribunah. Naslednja tekma bo na sporedu že v torek v Brunicu.

Olimpija – Pustertal 5:4 (1:2, 2:0, 1:2; 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 4300, sodniki: Piragić, Smetana (glavna), Mantovani, Riecken.

Strelci: 0:1 – Bowlby (9.), 1:1 – Kapel (Pance, 12.), 1:2 – Almquist (Frycklund, 17.), 2:2 – Sabolič (Mehle, 29.), 3:2 – Brennan (39.), 3:3 – Deluca (Mantinger, 46.), 3:4 – Zanatta (59.), 4:4 – Boychuk (Drozg, Meyer, 59.), 5:4 – Simšič (Meyer, 80.).

Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 6, Pustertal 14.

V drugem polfinalu končnice ICEHL so hokejisti moštva iz Gradca še četrtič, tokrat s 5:1 (0:0, 3:0, 2:1), premagali igralce Fehervarja in si s 4:0 v zmagah zagotovili nastop v zaključnem dvoboju tega tekmovanja. Edini gol za madžarsko ekipo je dosegel slovenski reprezentant Anže Kuralt.