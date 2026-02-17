  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Sinner si v Dohi teniški trening ravna po urniku iz Cortine

Naša zahodna soseščina v teh dneh uživa v uspehih svojih športnikov na domačih olimpijskih igrah.
Federica Brignone je ena od udarnih junakinj teh iger. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Federica Brignone je ena od udarnih junakinj teh iger. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Siniša Uroševič
17. 2. 2026 | 17:29
Andrea Massi, režiser nepozabne zgodbe na snegu s Tino Maze, najuspešnejšo slovensko smučarko v naši pisani zgodovini, se v Cortini d'Ampezzo počuti domače. Tu je odraščal, tu je storil svoje prve zavoje na mikavnih belih strminah. Všeč mu je, ker ta njegov kraj ohranja patino nekdanjih časov, zaradi Tine in navezanosti na Slovenijo se veseli dosežkov naših športnikov, seveda pa zaploska tudi slehernemu uspehu svojih rojakov.

Italija je dežela vrhunskega športa, to je že resnica dolgih desetletij. Calcio – oziroma po naše nogomet – po prepoznavnosti in priljubljenosti od Sicilije do zadnje gorske vasice na Južnem Tirolskem prekaša marsikatero dejavnost, ne le športnih. Izjemno priljubljenost uživajo tudi kolesarji, Giro je tu dirka nad dirkami, Valentino Rossi še naprej ostaja mali bog motociklizma, Ferrarijevi vozniki v formuli 1 ohrnjajo podoben status. »Toda v odnosu do športa v šolah se Italija ne more primerjati s Slovenijo. Sicer pa mi je vse jasno, ko se sprehodim ob meji na Goriškem: v nedeljskem dopoldnevu na slovenski strani opažam družine z kolesih, med sprehodom ali tekom za dobro počutje, onstran, torej v Italiji, pa takrat ni nikogar,« mi je že večkrat dejal Massi, ki se prikloni slehernemu podvigu naših adutov, boli pa ga, ker v smučanju slovenska vrsta še zdaleč ni takšna kot nekoč ...

Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Vzporedna pogajanja na pogon ultimatov

Boštjan Videmšek o tem, kako so Združene države popolnoma izrinile Združene narode.
Boštjan Videmšek 17. 2. 2026 | 17:50
Preberite več
Novice  |  Svet
Druga plat olimpijskih medalj

Podplačani delavci 12 ur na mrazu, počitek v posteljah z neznanci

Odmeva primer delavca, ki so ga odpustili, ker si je drznil vzklikniti: »Free Palestine«. Odpuščanje v Italiji zaradi političnih razlogov ni zakonito.
Vojko Urbančič 17. 2. 2026 | 17:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Mirovna pogajanja v senci vročih obstreljevanj

V Švici se menda pogovarjajo tudi o zaustavitvi medsebojnega uničevanja energetske infrastrukture.
Boris Čibej 17. 2. 2026 | 17:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Tudi Klopp užival med biatlonci

Moška štafetna tekma je navzlic gostemu sneženju vnovič do vrha napolnila osrednjo tribuno biatlonske arene v Anterselvi.
17. 2. 2026 | 17:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Avtobiografija

Večer, preden se je Gisèle Pelicot za vedno spremenilo življenje

Preberite odlomek iz slovenskega prevoda spominov, ki bodo pod naslovom Živim naprej izšli maja pri Založbi Mladinska knjiga.
17. 2. 2026 | 17:31
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Mirovna pogajanja v senci vročih obstreljevanj

V Švici se menda pogovarjajo tudi o zaustavitvi medsebojnega uničevanja energetske infrastrukture.
Boris Čibej 17. 2. 2026 | 17:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Tudi Klopp užival med biatlonci

Moška štafetna tekma je navzlic gostemu sneženju vnovič do vrha napolnila osrednjo tribuno biatlonske arene v Anterselvi.
17. 2. 2026 | 17:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Avtobiografija

Večer, preden se je Gisèle Pelicot za vedno spremenilo življenje

Preberite odlomek iz slovenskega prevoda spominov, ki bodo pod naslovom Živim naprej izšli maja pri Založbi Mladinska knjiga.
17. 2. 2026 | 17:31
Preberite več
