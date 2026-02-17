Sinner si v Dohi teniški trening ravna po urniku iz Cortine

Andrea Massi, režiser nepozabne zgodbe na snegu s Tino Maze, najuspešnejšo slovensko smučarko v naši pisani zgodovini, se v Cortini d'Ampezzo počuti domače. Tu je odraščal, tu je storil svoje prve zavoje na mikavnih belih strminah. Všeč mu je, ker ta njegov kraj ohranja patino nekdanjih časov, zaradi Tine in navezanosti na Slovenijo se veseli dosežkov naših športnikov, seveda pa zaploska tudi slehernemu uspehu svojih rojakov.

Italija je dežela vrhunskega športa, to je že resnica dolgih desetletij. Calcio – oziroma po naše nogomet – po prepoznavnosti in priljubljenosti od Sicilije do zadnje gorske vasice na Južnem Tirolskem prekaša marsikatero dejavnost, ne le športnih. Izjemno priljubljenost uživajo tudi kolesarji, Giro je tu dirka nad dirkami, Valentino Rossi še naprej ostaja mali bog motociklizma, Ferrarijevi vozniki v formuli 1 ohrnjajo podoben status. »Toda v odnosu do športa v šolah se Italija ne more primerjati s Slovenijo. Sicer pa mi je vse jasno, ko se sprehodim ob meji na Goriškem: v nedeljskem dopoldnevu na slovenski strani opažam družine z kolesih, med sprehodom ali tekom za dobro počutje, onstran, torej v Italiji, pa takrat ni nikogar,« mi je že večkrat dejal Massi, ki se prikloni slehernemu podvigu naših adutov, boli pa ga, ker v smučanju slovenska vrsta še zdaleč ni takšna kot nekoč ...