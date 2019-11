Lanišek: »Štiri leta sem čakal, da bom stopil na stopničke«

Stopničke so bile skrita želja



"Štiri leta sem čakal na to, da bom stopil na zmagovalni oder. A kljub temu nisem pričakoval, da mi bo uspelo danes v Visli. Sem zadovoljen, čeprav vem, da skoki še niso bili čisto tisti pravi. Ob čakanju po finalnem skoku nisem bil živčen. Vedel sem, da mi je v prvo uspel dober skok. Skrita želja so bile stopničke, a res nisem pričakoval, da se bo izteklo, kot se je," je bil drugega mesta vesel Lanišek.



Vseh šest slovenskih orlov v finalu

Smučarski skakalci so včeraj z ekipno tekmo v Visli na Poljskem odprli sezono za svetovni pokal, ki se bo končala marca v Rusiji. Slovenska reprezentanca, ki je na uvodu zime nastopila z moštvom v sestaviin, je bila dolgo v igri za stopničke, na koncu pa se je morala sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Največ je na ekipni tekmi pokazal Lanišek, ki je danes, na prvi posamični tekmi v tej zimi, dosegel rezultat kariere.Rezultate si lahko ogledate tukaj S skokoma dolgima 126 m v obeh serijah je Domžalčan zbral 225,6 točke in osvojil 2. mesto. Boljši od 23-letnega slovenskega skakalca je bil le Norvežan(241,4 točke), tretje mesto pa je zasedel Poljak(224,2). Lanišek je na končno drugo mesto napredoval z devetega v prvi seriji. Prvič v karieri se je uvrstil na stopničke v posamični konkurenci, enkrat se je nanje povzpel ekipno, ko je bil v sezoni 2015/16 na ekipni tekmi v Klingenthalu prav tako drugi.Laniškovega uspeha so se veselili tudi njegovi reprezentančni kolegi, prav vsi so se prebili v finale. Med deseterico se je zavihtel še Timi Zajc na 6. mestu (222,3 točke; 119 in 134,5 m). Brata Prevc sta bila 15. (Peter z 211,1 točko) in 23. (s 193 točkami).je bil 27. (174 točk),pa 29. (169,3 točke).Naslednja tekma bo prihodnji konec tedna v Ruki na Finskem.