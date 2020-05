Skakalci začeli trenirati, zadnja sezona prinesla 100.000 evrov izgube

V Planici naj bi tekmovali med 11. in 13. decembrom

P. Prevc, Zajc, Lanišek, D. Prevc, Jelar, Damjan in Bartol

Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo je poslal predloge za sestavo članskih reprezentanc. V moški skakalni reprezentanci A so Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Žiga Jelar, Jernej Damjan in Tilen Bartol. V ženski pa Urša Bogataj, Jerneja Brecl, Ema Klinec, Katra Komar, Nika Križnar, Špela Rogelj in Maja Vtič. V B-reprezentanci so Anže Semenič, Cene Prevc, Bor Pavlovčič, Lovro Kos in Aljaž Osterc. V mladinski moški reprezentanci so Jan Bombek , Tjaš Grilc, Mark Hafnar, Rok Masle, Žak Mogel in Jernej Presečnik, v ženski pa Lara Logar, Pia Mazi, Nika Prevc in Jerneja Repinc Zupančič. Reprezentance mora potrditi še zbor.

Jasnič: Sezono končali z minusom 100.000 evrov

Največji izpad so neplačana sredstva razpisa letnega programa športa

Po sprejetju odloka vlade o zagonu slovenskega športa so začeli trenirati tudi smučarski skakalci in skakalke. Smučarska zveza Slovenije (SZS) pa je v ponedeljek sporočila, da je sezona v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji prinesla 100.000 evrov izgube, a da bodo s svetovnim prvenstvom v Planici in tekmami za svetovni pokal pokrili izgubo.Na Letalnici bratov Gorišek se bodo najboljši skakalci sodeč po koledarju Mednarodne smučarske zveze (Fis) predvidoma merili med 11. in 13. decembrom. O organizaciji in scenarijih za izvedbo tekmovanja bo predsedstvo SZS sestankovalo konec maja, je dejals Smučarske zveze.»Vse dejavnosti smo sprva usmerili v iskanje primernega datuma, ki smo ga uskladili z mednarodno zvezo. Najprej moramo videti, kaj bo glede tega dejalo predsedstvo. Pripravljene imamo vse mogoče scenarije, tudi tistega brez gledalcev, saj ne vemo, kaj se bo dogajalo takrat,« je dejal Trbovc in dodal, da na SZS še ne vedo, ali bodo lahko prodajali vstopnice za SP v poletih. Sponzorji jim za zdaj stojijo ob strani. »Ker bomo SP v poletih predvidoma lahko izpeljali, mednarodni sponzorji ostajajo, saj so pogodbe podpisane. Televizijske pravice prav tako. Domači sponzorji pa so prav tako izrazili željo, da se do decembra kje pojavijo. Vseeno vsi zgolj čakamo, ker ne vemo, kaj nas čaka,« je še enkrat poudaril Trbovc.Tekmovalci in tekmovalke v članskih konkurencah medtem že vedo, da jih konec maja čakajo prvi treningi na skakalnicah. Do takrat se bodo potili le na stadionih in skrbeli za fizično pripravljenost. Treningi potekajo po predpisih in higienskih priporočilih, je zagotovil Trbovc. Tudi tekem na domačih tleh, ki so po odloku o zagonu športa dovoljene ob upoštevanju higienskih priporočil, še nekaj časa ne bo. Še vedno namreč velja marčni ukrep SZS, ki do nadaljnjega prepoveduje organizacijo skakalnih tekmovanj. Največ težav bi lahko povzročile tekme v mlajših selekcijah, pravi Trbovc in dodaja, da na SZS ne vidijo razloga, da bi veljavni ukrep o prepovedi tekmovanj spremenili.»Položaj je nepredvidljiv in se spreminja iz dneva v dan. Do otroških tekem nekje konec junija in v začetku julija je sicer še daleč, a se ravno zaradi teh tekem pojavlja težava, kako otroke pripeljati pod skakalnice,« pravi Trbovc. Doslej je namreč to potekalo s prevozom v kombijih.»Če imaš pet otrok v šoli, drugače, kot da jih pobereš in s kombijem pripelješ pod skakalnico, ne gre. Glede tega še tavamo v temi,« zaskrbljeno dodaja Trbovc. Manj zaskrbljen je zaradi finančnega stanja zveze. Po odpovedi SP in predčasnem koncu sezone je izpad dohodka pričakovan. »Generalno zveza deluje pod ukrepi, ki smo jih sprejeli marca, ko so šle vse plače za 20 odstotkov navzdol. Pogovori s sponzorji potekajo, a sredstva so seveda zmanjšana. Vendar ne v takšni meri, da ne bi preživeli,« še dodaja Trbovc.Številke je podrobneje po ponedeljkovi seji predstavil, predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. »Ocenili smo, da bo zaradi epidemije zadnja sezona končana z minusom okoli 100.000 evrov. Zaradi preložitve tekme v Planici jein vstopnic. Načrt je bil, da sezono končamoz od,« je v poročilu seje odbora zapisal Jasnič in dodal, da upa, da bodo po SP v poletih in tekmah svetovnega pokala v Planici stanje izboljšali.Največji izpad pri prihodkih za SZS predstavlja neplačana tretjina sredstev razpisa letnega programa športa, ki se izplačujejo za koledarsko leto, medtem ko SZS posluje od maja do maja. Zaradi interventnega ukrepa vlade prvega dela sredstev do konca aprila niso prejeli. Ministrstvo pravi, da bodo sredstva sproščena ob rebalansu za letošnje leto. To je pri SZS povzročilo določene reze.Medtem ko tako v moški kot ženski A-reprezentanci teče vse po programu, so morali, da zagotovijo likvidnost, zmanjšati sredstva na račun drugih reprezentanc. S tekmovalci in trenerji so se dogovorili, da jim v tem trenutku ne izplačajo bonusov. To bodo storili do konca letošnjega leta.