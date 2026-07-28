Skakalci žalujejo: poslovil se je trener z velikim srcem

Na Finskem žalujejo za nekdanjim glavnim trenerjem tamkajšnje reprezentance v smučarskih skokih Karijem Pätärijem, ki je preminil v 66. letu starosti. »Suomije« je kot selektor vodil med letoma 1998 in 1999, nato pa je nadaljeval delo v vlogi pomočnika trenerja. V sklopu finske smučarske zveze je opravljal tudi naloge vodje za trenerstvo in izobraževanje tako v skokih kot nordijski kombinaciji.

V zadnjih letih poklicne poti je deloval v športnih službah v kraju Sotkamo, ob tem pa je veliko prostovoljnega časa namenjal delu z mladimi skakalci in tudi izkušenejšimi tekmovalci. V finskih skakalnih krogih je veljal za izjemno cenjenega strokovnjaka in človeka, ki je bil vedno pripravljen pomagati.

Petteri Kukkonen, športni direktor pri tamkajšnji smučarski zvezi, se ga spominja kot predanega trenerja z velikim srcem. »Kari je bil človek, ki je bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Imel je pravo trenerjevo srce. Kadarkoli si ga prosil, naj pride pogledat skoke ali pomaga pri treningu, se je z veseljem odzval,« je za časnik Iltalehti zaupal Kukkonen.

Po njegovih besedah je Pätäri veliko pozornosti namenjal tudi manjšim klubom in mladim tekmovalcem, ki še niso sodili v finski vrh. S Pätärijem se je zadnjič srečal avgusta lani v kraju Kitee, kjer je kot trener sodeloval na skakalnih pripravah. Med njegovimi zadnjimi načrti je bila tudi oživitev skakalne šole v regiji Vuokatti, kjer je želel spodbuditi razvoj tega športa. Okoli projekta je že zbral sodelavce, vendar ga zaradi prezgodnje smrti ni uspel uresničiti.