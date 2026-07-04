Poljska žaluje: umrl je nekdanji skakalni reprezentant

Poljske smučarske skoke je pretresla žalostna vest – v 34. letu starosti je umrl nekdanji smučarski skakalec in trener mladinske reprezentance Grzegorz Mietus, je potrdila Poljska smučarska zveza. Okoliščine njegove smrti za zdaj niso znane.

Mietus je veljal za enega izmed večjih upov poljskih smučarskih skokov. Leta 2009 je bil član reprezentance, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila bronasto medaljo. V ekipi so bili še Maciej Kot, Jakub Kot in Andrzej Zapotoczny. V svetovnem pokalu je debitiral januarja 2010 v Zakopanah. Prve točke je osvojil kmalu zatem v Klingenthalu z 22. mestom, njegov najboljši dosežek med elito pa je bilo 20. mesto v Willingenu.

Tekmovalno kariero je končal že leta 2016, star komaj 23 let. Po koncu športne poti je ostal povezan s smučarskimi skoki in se je posvetil trenerskemu delu. Zadnja leta je deloval kot trener v mladinski reprezentanci Poljske smučarske zveze, sodeloval pa je tudi z klubom AZS Zakopane.

Poljska smučarska zveza je ob novici izrazila globoko žalost in družini, prijateljem ter sodelavcem izrekla iskreno sožalje, razlog smrti pa še ni znan – primer preiskujejo pristojni organi.