  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Poljska žaluje: umrl je nekdanji skakalni reprezentant

V 34. letu starosti je umrl nekdanji član poljske reprezentance v smučarskih skokih, ki se je upokojil pred desetimi leti, še naprej pa je deloval v tem športu.
Grzegorz Mietus je štel le 33 let. FOTO: Poljska smučarska zveza
Galerija
Grzegorz Mietus je štel le 33 let. FOTO: Poljska smučarska zveza
M. Ru.
4. 7. 2026 | 22:12
4. 7. 2026 | 22:46
1:50
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Poljske smučarske skoke je pretresla žalostna vest – v 34. letu starosti je umrl nekdanji smučarski skakalec in trener mladinske reprezentance Grzegorz Mietus, je potrdila Poljska smučarska zveza. Okoliščine njegove smrti za zdaj niso znane.

image_alt
Grd padec vrhunske smučarske skakalke

Mietus je veljal za enega izmed večjih upov poljskih smučarskih skokov. Leta 2009 je bil član reprezentance, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila bronasto medaljo. V ekipi so bili še Maciej Kot, Jakub Kot in Andrzej Zapotoczny. V svetovnem pokalu je debitiral januarja 2010 v Zakopanah. Prve točke je osvojil kmalu zatem v Klingenthalu z 22. mestom, njegov najboljši dosežek med elito pa je bilo 20. mesto v Willingenu.

Tekmovalno kariero je končal že leta 2016, star komaj 23 let. Po koncu športne poti je ostal povezan s smučarskimi skoki in se je posvetil trenerskemu delu. Zadnja leta je deloval kot trener v mladinski reprezentanci Poljske smučarske zveze, sodeloval pa je tudi z klubom AZS Zakopane.

Poljska smučarska zveza je ob novici izrazila globoko žalost in družini, prijateljem ter sodelavcem izrekla iskreno sožalje, razlog smrti pa še ni znan – primer preiskujejo pristojni organi. 

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Grd padec vrhunske smučarske skakalke

Okrevanje po takšni poškodbi običajno traja najmanj pol leta, pri skakalcih pa je zaradi velikih obremenitev kolenskega sklepa rehabilitacija pogosto še daljša.
Miha Šimnovec 29. 6. 2026 | 07:56
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Grožnja z odvetnikom obrodila sadove: mladi skakalec čez noč obogatel

Poljski čudežni deček Kacper Tomasiak za uspehe na olimpijskih igrah ob veliki denarni nagradi prejel tudi stanovanje.
Miha Šimnovec 23. 6. 2026 | 10:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ko je vojska iskala način, kako bi se znebila Nykänena: »To je dar z neba!«

Iz zaklada v počitniški koči je nastalo za več kot 200 strani zanimivih spominov o legendarnem finskem smučarskem skakalcu Mattiju Nykänenu in bratih Ylipulli.
Miha Šimnovec 20. 6. 2026 | 15:14
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Belopeška jezera

Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Lokalne volitve 2026

Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

Poletna vročica pred novembrskimi lokalnimi volitvami se stopnjujejo tudi v prestolnici. Danes je kandidaturo najavil tudi nekdanji mestni svetnik.
3. 7. 2026 | 16:32
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Kadrovanje

Šef SDH Žiga Debeljak se umika, napoveduje se kadrovski cunami

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga so že začeli postopke za imenovanje novega predsednika uprave.
Maja Grgič 3. 7. 2026 | 13:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

skokismrtsmučarski skoki

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Črna kronika

Poljska žaluje: umrl je nekdanji skakalni reprezentant

V 34. letu starosti je umrl nekdanji član poljske reprezentance v smučarskih skokih, ki se je upokojil pred desetimi leti, še naprej pa je deloval v tem športu.
4. 7. 2026 | 22:12
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

VIDEO: Grozljiv padec ekipe Astana na Touru, kriv je bil jašek

Na prvi etapi dirke po Franciji smo videli nekaj grdih padcev. Najhuje so jo skupili v XDS Astani, na tleh pa je bil tudi Slovenec Matej Mohorič
4. 7. 2026 | 21:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Maroko je prvi četrtfinalist mundiala, poškodba mladega zvezdnika

Na svetovnem prvenstvu v nogometu imamo prvega četrtfinalista. To je po izenačeni tekmi s Kanado postal Maroko. Junak tekme Azzedine Ounahi.
4. 7. 2026 | 21:02
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Prva runda Vingegaardu, Pogačar bo hitro vrnil udarec

Visma Lease a Bike je bila najhitrejša v uvodni ekipni vožnji na čas Toura, slovenskemu šampionu 3. mesto z moštvom UAE.
S prizorišča:Miha Hočevar 4. 7. 2026 | 20:44
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ogenj

Po Sloveniji več požarov, gasila so tudi letala

Požar v Brnetičih je pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa omejen.
4. 7. 2026 | 20:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Maroko je prvi četrtfinalist mundiala, poškodba mladega zvezdnika

Na svetovnem prvenstvu v nogometu imamo prvega četrtfinalista. To je po izenačeni tekmi s Kanado postal Maroko. Junak tekme Azzedine Ounahi.
4. 7. 2026 | 21:02
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Prva runda Vingegaardu, Pogačar bo hitro vrnil udarec

Visma Lease a Bike je bila najhitrejša v uvodni ekipni vožnji na čas Toura, slovenskemu šampionu 3. mesto z moštvom UAE.
S prizorišča:Miha Hočevar 4. 7. 2026 | 20:44
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ogenj

Po Sloveniji več požarov, gasila so tudi letala

Požar v Brnetičih je pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa omejen.
4. 7. 2026 | 20:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo