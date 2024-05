V skakalnih kombinezonih v novi sezoni računalniški čipi oziroma senzorji

Finale sezone v Planici je za smučarske skakalce pomenil konec tekmovalne sezone, ne pa tudi konca dela, saj so takoj po finalu začeli analizo pretekle zime in načrtovanje prihajajočih tekmovanj. Ta bodo doživela kar nekaj novosti. Portoroški sklepi prinašajo spremembe v dresih, ki bodo opremljeni s senzorji, in novosti v točkovanju skokov.

Na koledarju tekmovanj poletne sezone sta dve večji spremembi, v Almatyju v Kazahstanu ne bodo mogli pripraviti tekmovanja zaradi sanacije škode po uničujočih poplavah, prav tako se karavana v ženskih skokih poleti ne bo ustavila v Frenštatu na Češkem zaradi tehničnih težav.

Obetajo pa se tudi novosti v opremi. V Portorožu so potrdili rešitev, po kateri bodo v skakalnih kombinezonih računalniški čipi oziroma senzorji.

Dresi z identifikacijsko kodo

Po uspešni uvedbi tridimenzionalnega skenerja za merjenje telesa lansko zimo je zdaj narejen naslednji korak v tehnoloških inovacijah, ki zadevajo vstavitev senzorjev v skakalne kombinezone, so potrdili na spletni strani mednarodne smučarske federacije Fis.

Vsak del kombinezona bo imel svoj čip s svojo značilno identifikacijsko kodo, tako da bo mogoče prepoznati vse dele obleke. To novo tehnologijo bodo najprej preizkusili med poletno serijo tekmovanj za veliko nagrado, nato pa jo bodo začeli uporabljati tudi pozimi.

Z uvedbo čipov se bo zmanjšalo tudi število kombinezonov na športnika. Tekmovalec bo za vsako tekmo imel lahko na razpolago največ dva kombinezona, enega za kvalifikacije in drugega za samo tekmo.

»Ta korak je še eden, ki smo ga naredili v smeri, da zagotovimo visoko pošten šport. Močno verjamemo v priložnost, da smučarski skoki napredujejo in so spektakularni, atraktivni in obenem čustveni za gledalce. Vse te besede so strogo povezane z zagotovitvijo enakovrednih razmer in poštene igre za vse. Zelo sem vesel te nove priložnosti,« je pojasnil direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile.

Direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile je razkrival novosti v smučarskih skokih. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Doskok s telemarkom bo imel še večjo veljavo

V prihodnje bo večjo veljavo dobil tudi pravilno izvedeni doskok v tehniki telemark. Skupna ocena pri smučarskih skokih je sestavljena iz dolžine leta, kompenzacijskih točk za jakost vetra in višino zaletišča ter točk, ki jih skakalci prejmejo ob doskoku.

Avtomatizirati doskok v telemark bo tudi za Timija Zajca velik izziv za novo sezono. FOTO: Instagram

Idealno je, če tekmovalci zaključijo skok v telemark, kar se bo odslej še bolj upoštevalo pri oceni.

Sodniki bodo odšteli tri točke (prej dve), če tekmovalec ne bo izvedel pravilnega doskoka v tehniki telemark.

Na željo tekmovalcev so vnesli tudi možnost, po kateri bi lahko v bodoče izjemoma izpeljali tudi pet krogov smučarskih poletov v enem dnevu. Prej je bilo število zaradi varnosti omejeno na štiri. Večina športnikov je bila za podaljšanje.

Ženske in moški z enim vodstvom tekmovanja

Želja je, da bi se ženska in moška tekmovanja čedalje bolj povezovala. V prihajajoči zimi bodo le manjše spremembe zaradi že dokončanega načrtovanja, srednjeročno pa so si začrtali cilj z uvedbo skupnega koledarja z enim vodstvom tekmovanja.

»Ženski smučarski skoki imajo velik potencial za razvoj. Prepričani smo, da bo združitev odmevnosti in izkoriščanje velike pozornosti moških smučarskih skokov izjemno povečala vrednost ženskih smučarskih skokov. Odlična priložnost za doseganje višjega zanimanja,« je prepričan Pertille.

Vse spremembe bodo šle še v potrjevanje na zasedanju predsedstva Fis junija v okviru skupščine v Reykjaviku na Islandiji.