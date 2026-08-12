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Zimski športi

Skakalna zvezdnica si je premislila in znova dvignila precej prahu

Potem ko je aprila že napovedala konec športne poti, je na svoj rojstni dan oznanila vrnitev na skakalnice.
Lisa Eder se vrača na skakalnice. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Galerija
Lisa Eder se vrača na skakalnice. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Miha Šimnovec
12. 8. 2026 | 16:39
12. 8. 2026 | 16:49
1:55
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Vrhunska avstrijska smučarska skakalka Lisa Eder je prav na svoj 25. rojstni dan, ki ga praznuje danes, napovedala vrnitev v tekmovalni šport. Le štiri mesece po tem, ko je povsem nepričakovano naznanila konec svoje kariere, je znova začela trenirati.

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»Lisa se je vrnila k treningu,« so danes sporočili iz Avstrijske smučarske zveze (ÖSV). Njena presenetljiva odločitev za umik po koncu minule zime sicer ni bila povsem mirna, potem ko je od vodilnih mož zahtevala, da bi bil v trenersko ekipo vključen tudi njen zaročenec Manuel Fettner. Odgovorni njenemu predlogu niso ugodili, zaradi česar je užaljena Tirolka aprila sporočila, da bo svoje smuči postavila v kot.

V prejšnji sezoni je bila sicer Edrova s končnim četrtim mestom najboljša Avstrijka v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Pozimi je slavila svoji prvi zmagi med elito, na lanskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu pa je z avstrijsko ekipo osvojila srebrno kolajno.

Manuel Fettner se je marca letos v Planici poslovil od svojih navijačev. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Manuel Fettner se je marca letos v Planici poslovil od svojih navijačev. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Ob koncu prejšnje sezone je v Planici svojo kariero sklenil tudi njen srčni izbranec Fettner. Po finalu na letalnici bratov Gorišek sta se z Edrovo zaročila, kmalu zatem pa je sledila njena odločitev o koncu športne poti. Medtem si je očitno premislila. Kot so sporočili pri ÖSV, je znova našla »veselje in motivacijo za smučarske skoke«. Kako bo videti njena vrnitev, bo jasno v prihodnjih mesecih.

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smučarski skokiLisa EderManuel FettnerPlanica

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