Skakalni as dahnil usodni da

Norveški skakalni as Johann Andre Forfang je doživel enega od svojih najlepših trenutkov v življenju. V Trondheimu se je namreč poročil s svojo dolgoletno partnerico Kristin Forfang, veselo novico pa sta mladoporočenca delila na družbenem omrežju Instagram.

Na objavljenih fotografijah pozirata v sproščenem in čustvenem vzdušju, poročni obred pa je potekal v veličastni katedrali Nidaros, eni od najpomembnejših zgodovinskih in verskih znamenitosti Norveške.

Forfang se je s svojo izvoljenko zaročil poleti 2022, junija lani pa se jima je rodil sin Herman. Poročni obred je tako pomenil novo poglavje v družinskem življenju enega od najuspešnejših norveških skakalcev v zadnjem desetletju.

Na dosedanji športni poti je Forfang svoj največji uspeh dosegel na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu, kjer se je na srednji napravi ovenčal s srebrno kolajno, na moštveni tekmi pa se je z reprezentančnimi kolegi veselil zlate lovorike. Tudi na letošnjih olimpijskih igrah v Predazzu se je zavihtel na zmagovalni oder, saj je na preizkušnji dvojic skupaj s Kristofferjem Eriksnom Sundalom osvojil bronasto odličje.

V svetovnem pokalu se lahko pohvali s šestimi zmagami, v minuli zimi pa je v skupni razvrstitvi končal na enajstem mestu. Po sezoni je 31-letni Norvežan razlog za slavje našel zunaj skakalnic in proslavil veliko zmago tudi v zasebnem življenju.