Skakalni šampion končno srečal svojega velikega vzornika (VIDEO)

Na münchenskem oktoberfestu se vsako leto srečujejo najrazličnejši ljudje, toda nekatera naključna srečanja imajo vendarle posebno težo. Za Thomasa Morgensterna je bilo letošnje še posebej nepozabno. Nekdanji avstrijski skakalni šampion je namreč na slovitem bavarskem prazniku piva srečal enega od svojih največjih športnih vzornikov – Usaina Bolta.

»Ko končno srečaš enega svojih največjih idolov!« je Morgenstern zapisal ob posnetku, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram. Na njem je mogoče videti trenutek, ko se je nekdanji olimpijski in svetovni prvak v smučarskih skokih srečal z enim od največjih zvezdnikov v zgodovini atletike.

Za 39-letnika iz Špitala ob Dravi, ki je na skakalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo, je bil to očitno eden od tistih trenutkov, ki jih človek zlepa ne pozabi. »To je trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabil,« je ob fotografijah in videoposnetku dodal Morgenstern.

Kratek pogovor dveh šampionov

Morgenstern in Bolt sta si po prisrčnem objemu izmenjala nekaj besed, nato pa sta se prepustila živahnemu dogajanju v enem od šotorov na oktoberfestu. Čeprav je njuno srečanje trajalo le kratek čas, je bilo za Morgensterna očitno dovolj, da je dobil priložnost spoznati človeka, ki ga je dolga leta občudoval.

Bolt je medtem na oktoberfestu že skorajda stalni gost. Sloviti Jamajčan, ki je v atletiki pustil izjemen pečat in velja za enega od največjih šprinterjev vseh časov, se v bavarsko metropolo rad vrača tudi po koncu tekmovalne kariere.

Tokrat ga je tam pričakalo še posebno zanimivo športno srečanje. Na eni strani človek, ki je s smučmi blestel v zraku, na drugi tisti, ki je desetletja kraljeval na tekaških stezah. Dva legendarna športnika, vsak s svojo zgodbo in svojimi rekordi, sta se za nekaj trenutkov znašla za isto mizo.

Morgenstern ni skrival navdušenja: končno je spoznal svojega velikega športnega idola.