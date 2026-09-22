Skakalni svet žaluje: pri komaj 16 letih je umrl v hudi nesreči

Skakalni svet je pretresla novica o smrti komaj 16-letnega Nathana Gehina. Mladi smučarski skakalec je minuli konec tedna umrl v hudi prometni nesreči v Vogezih, iz Francoske smučarske zveze pa so njegovi družini, svojcem in klubskim kolegom izrazili globoko sožalje.

Nesreča se je zgodila v noči s petka na soboto v kraju Ventron v departmaju Vosges. Po poročanju francoske televizijske postaje BFM TV so bili v avtomobilu štirje ljudje, ko je voznik okoli polnoči nenadoma izgubil nadzor nad vozilom. Avtomobil je zdrsnil s ceste in trčil v drevo.

Gehin je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da jim je podlegel že na kraju dogodka. Preostale tri osebe v vozilu so bile prav tako hudo poškodovane, vendar po poročanju francoskih medijev njihova življenja niso ogrožena. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

Veljal je za obetavnega smučarskega skakalca

Smrt mladega športnika so uradno potrdili tudi pri Francoski smučarski zvezi. »V tem bolečem trenutku jim izražamo vso podporo in iskreno sožalje,« so zapisali v sporočilu ter misli namenili njegovi družini, svojcem in članom kluba, ki jih je prizadela tragedija.

Gehin je nastopal za klub US Ventron in v francoskem prostoru veljal za obetavnega mladega skakalca. Na največjih mednarodnih tekmovanjih še ni nastopil, je pa nase opozoril na domačih tekmah. Leta 2024 je na francoskem prvenstvu v konkurenci do 15 let zasedel četrto mesto. Večkrat je stal tudi na stopničkah tekmovanj za pokal Vogezov, na katerih je dvakrat slavil zmago. Toda njegova kariera se je šele komaj dobro začela ...

Francosko skakalno družino je zdaj povezala žalost ob prezgodnji izgubi mladega športnika.