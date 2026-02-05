Skakalnice v Predazzu pripravljene, v Cortini močno snežilo

V dneh pred odprtjem zimskih olimpijskih iger se spotikaš ob vsako gradbišče, padeš v vsako blatno lužo in se včasih zaman prepiraš o odpiralnem času tiskovnih centrov – če sploh obstajajo. Med vsemi olimpijskimi prizorišči pa se zdi vsaj Predazzo, ki bo gostil boje v smučarskih skokih, odlično pripravljen, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Trenutno se kot obiskovalec počutiš slabše kot kdaj koli prej, so zapisali pri APA, toda vsaj hotelske sobe so dokončane. V primerjavi s Sočijem 2014, kjer vrata niso imela ključavnic in so še vedno nameščali kopalnice, so tokrat organizatorji poskrbeli vsaj za urejeno nastanitev. Čeprav imajo mnoge sobe čar minulega časa.

Olimpijski boji Milano-Cortina 2026 bodo igre na dolge proge. Športna prizorišča niso le razporejena na šestih prizoriščih, ampak so tudi namestitve precej oddaljene. Na ozkih cestah lahko že eno samo obtičalo vozilo povzroči dolge prometne zastoje. Pot iz Cortine v Dobbiaco, kjer je nastanjenih veliko predstavnikov medijev, je pravi izziv za široke avtobuse, ki zaradi snežnih zametov ob cesti ne morejo prehiteti nasproti vozečega prometa.

Skakalnico za akrobatske skoke so morali večkrat obnoviti

Dokončana ledena steza je glavna atrakcija drsališča v Cortini d'Ampezzo. Gradbišče, ki jo obdaja, pa bode v oči. Medtem ko novozapadli sneg vsaj vizualno prikriva stanje tal, številni bagri ne morejo prikriti nedokončanega stanja celotnega kompleksa, ki meji na center za curling. Napaka je v sredo zvečer povzročila zamude na začetku turnirja v curlingu. Luči so iznenada ugasnile, prav tako elektronska tabla z rezultati.

Bormio, ki leži 135 kilometrov zračne črte stran, ima, tako kot Cortina, bogate izkušnje z zimskim turizmom in gostitvijo tekem svetovnega pokala v smučanju. Vendar pa ni sledu o številnih italijanskih enodnevnih izletnikih, ki jih običajno vidimo med decembrskim moškim svetovnim pokalom. Smučišča so za javnost zaprta vsaj do 16. februarja. Ali bo tako tudi med tekmami turnega smučanja, za zdaj še ni znano.

Številna podjetja v mestu s 4000 prebivalci, vključno z restavracijami in izposojevalnicami smuči, se bojijo za svoje poslovanje med »Settimana bianca«, zimsko smučarsko sezono v Italiji. Dva dni pred uradnim odprtjem so na ulicah Bormia prevladovali olimpijski uradniki – ki zagotavljajo visoko zasedenost hotelov -– in številni karabinjerji.

Visokogorska vasica Livigno, odeta v globok sneg, izžareva živahen gorski čar. Ker je mesto blizu švicarske meje že od leta 1805 območje brez davka, oproščeno DDV, je raj ne le za upravljavce bencinskih črpalk, temveč tudi za proizvajalce luksuznih blagovnih znamk. Zdi se, da so bile tukaj priprave na olimpijske igre končane že precej vnaprej – z izjemo enega visokega gradbišča. Skakalnico za akrobatske skoke (Big Air), ki je bila sprva ocenjena kot preplitva, je bilo treba med treningi prostega sloga večkrat obnoviti. Novo sneženje je dodalo še eno plast kompleksnosti.

Skakalnice brezhibno pripravljene

Na tekaškem stadionu v Teseru so tri dni pred prvimi boji za kolajne, ženskim skiatlonom, številni bagri še vedno delali s polno zmogljivostjo. Medtem ko so se tekačice na prvem treningu zaradi temperatur tik nad lediščem soočale z mokrimi razmerami, so okoli proge še vedno postavljali nešteto ograj, potekale so zadnje priprave. V ciljnem območju so bili bagri, hrupni in nekateri opremljeni s snežnimi verigami, nekaj običajnega.

Predazzo pa je na olimpijske igre odlično pripravljen, še piše APA. Mesto, posejano s hoteli in restavracijami, izžareva idilično vzdušje, deloma zaradi neštetih nizov luči. Štadion za smučarske skoke, ki je oddaljen le nekaj minut vožnje, je osupljiv prizor v pokrajini, še posebej v mraku – ko potekajo vsa tekmovanja v smučarskih skokih. Številni reflektorji osvetljujejo dolino Val di Fiemme, smučarske skakalnice, ki so jih jeseni vnovič prenovili, pa so videti brezhibno pripravljene.