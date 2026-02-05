  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Skakalnice v Predazzu pripravljene, v Cortini močno snežilo

    Zaradi močnega sneženja na prizorišču olimpijskih tekem v alpskem smučanju v Cortini so prireditelji tekmovanja odpovedali trening smuka za ženske.
    V Cortini je v sredo zvečer močno snežilo. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Galerija
    V Cortini je v sredo zvečer močno snežilo. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
    Š. R., STA
    5. 2. 2026 | 07:51
    5:00
    A+A-

    V dneh pred odprtjem zimskih olimpijskih iger se spotikaš ob vsako gradbišče, padeš v vsako blatno lužo in se včasih zaman prepiraš o odpiralnem času tiskovnih centrov – če sploh obstajajo. Med vsemi olimpijskimi prizorišči pa se zdi vsaj Predazzo, ki bo gostil boje v smučarskih skokih, odlično pripravljen, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

    image_alt
    Najmanjša odprava po letu 1998, Slovenci raje na snegu kot na ledu

    Trenutno se kot obiskovalec počutiš slabše kot kdaj koli prej, so zapisali pri APA, toda vsaj hotelske sobe so dokončane. V primerjavi s Sočijem 2014, kjer vrata niso imela ključavnic in so še vedno nameščali kopalnice, so tokrat organizatorji poskrbeli vsaj za urejeno nastanitev. Čeprav imajo mnoge sobe čar minulega časa.

    Olimpijski boji Milano-Cortina 2026 bodo igre na dolge proge. Športna prizorišča niso le razporejena na šestih prizoriščih, ampak so tudi namestitve precej oddaljene. Na ozkih cestah lahko že eno samo obtičalo vozilo povzroči dolge prometne zastoje. Pot iz Cortine v Dobbiaco, kjer je nastanjenih veliko predstavnikov medijev, je pravi izziv za široke avtobuse, ki zaradi snežnih zametov ob cesti ne morejo prehiteti nasproti vozečega prometa.

    Skakalnico za akrobatske skoke so morali večkrat obnoviti

    Dokončana ledena steza je glavna atrakcija drsališča v Cortini d'Ampezzo. Gradbišče, ki jo obdaja, pa bode v oči. Medtem ko novozapadli sneg vsaj vizualno prikriva stanje tal, številni bagri ne morejo prikriti nedokončanega stanja celotnega kompleksa, ki meji na center za curling. Napaka je v sredo zvečer povzročila zamude na začetku turnirja v curlingu. Luči so iznenada ugasnile, prav tako elektronska tabla z rezultati.

    Bormio, ki leži 135 kilometrov zračne črte stran, ima, tako kot Cortina, bogate izkušnje z zimskim turizmom in gostitvijo tekem svetovnega pokala v smučanju. Vendar pa ni sledu o številnih italijanskih enodnevnih izletnikih, ki jih običajno vidimo med decembrskim moškim svetovnim pokalom. Smučišča so za javnost zaprta vsaj do 16. februarja. Ali bo tako tudi med tekmami turnega smučanja, za zdaj še ni znano.

    Napaka je v sredo zvečer povzročila zamude na začetku turnirja v curlingu. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Napaka je v sredo zvečer povzročila zamude na začetku turnirja v curlingu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Številna podjetja v mestu s 4000 prebivalci, vključno z restavracijami in izposojevalnicami smuči, se bojijo za svoje poslovanje med »Settimana bianca«, zimsko smučarsko sezono v Italiji. Dva dni pred uradnim odprtjem so na ulicah Bormia prevladovali olimpijski uradniki – ki zagotavljajo visoko zasedenost hotelov -– in številni karabinjerji.

    Visokogorska vasica Livigno, odeta v globok sneg, izžareva živahen gorski čar. Ker je mesto blizu švicarske meje že od leta 1805 območje brez davka, oproščeno DDV, je raj ne le za upravljavce bencinskih črpalk, temveč tudi za proizvajalce luksuznih blagovnih znamk. Zdi se, da so bile tukaj priprave na olimpijske igre končane že precej vnaprej – z izjemo enega visokega gradbišča. Skakalnico za akrobatske skoke (Big Air), ki je bila sprva ocenjena kot preplitva, je bilo treba med treningi prostega sloga večkrat obnoviti. Novo sneženje je dodalo še eno plast kompleksnosti.

    Skakalnice brezhibno pripravljene

    Na tekaškem stadionu v Teseru so tri dni pred prvimi boji za kolajne, ženskim skiatlonom, številni bagri še vedno delali s polno zmogljivostjo. Medtem ko so se tekačice na prvem treningu zaradi temperatur tik nad lediščem soočale z mokrimi razmerami, so okoli proge še vedno postavljali nešteto ograj, potekale so zadnje priprave. V ciljnem območju so bili bagri, hrupni in nekateri opremljeni s snežnimi verigami, nekaj običajnega.

    Predazzo pa je na olimpijske igre odlično pripravljen, še piše APA. Mesto, posejano s hoteli in restavracijami, izžareva idilično vzdušje, deloma zaradi neštetih nizov luči. Štadion za smučarske skoke, ki je oddaljen le nekaj minut vožnje, je osupljiv prizor v pokrajini, še posebej v mraku – ko potekajo vsa tekmovanja v smučarskih skokih. Številni reflektorji osvetljujejo dolino Val di Fiemme, smučarske skakalnice, ki so jih jeseni vnovič prenovili, pa so videti brezhibno pripravljene.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Več moramo storiti za ekipni duh

    Pred petkovim začetkom zimskih olimpijskih iger je za Delo govoril Janez Bijol, predsednik zbora in odbora za alpsko smučanje pri SZS.
    Siniša Uroševič 5. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Skrbi pred odprtjem

    Italija odbila ruski napad na olimpijske igre

    Ruska hekerska skupina je prevzela odgovornost za kibernetski napad, za katerega je dejala, da je odziv na podporo italijanske vlade Ukrajini.
    4. 2. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijske igre

    Prireditelji OI posebno čast izkazali Albertu Tombi

    Po pisanju italijanskega medija Gazzetta dello Sport sta bila nekdanji smučarja Alberto Tomba in Deborah Compagnoni izbrana za prižig olimpijskega ognja.
    4. 2. 2026 | 13:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc: bolj kot skakalnic me je strah zobozdravnika

    Nika Prevc bo med vročimi favoritinjami olimpijskih iger v Italiji. Na srednji skakalnici ženska tekma že v soboto. Najprej mora poskrbeti za lastno navdušenje.
    Miha Šimnovec 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Drugi tir

    Prvi vlak po drugem tiru pelje 11. marca z dizelsko lokomotivo

    Komercialne vožnje z vlakom šele čez eno leto. Najtežji del velike naloge bo vendarle opravljen marca, poslej le še rutina.
    Boris Šuligoj 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    olimpijske igre Milano Cortina 2026 Predazzo Cortina d'Ampezzo

    Razno
    Pika Zrim

    Ker sem javno spregovorila o nasilju, ki ga je izvajal, zdaj on toži mene

    Pika Zrim je spregovorila o nasilju, ki ga je doživljala v zakonu. "Bila so obdobja, ko fizičnega nasilja ni bilo, a bilo je psihološko, spolno, ekonomsko ..."
    Gordana Stojiljković 5. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Piranski akvarij

    Nov dom za 160 morskih bitij, ki privabijo več kot 60 tisoč obiskovalcev

    Marsikatero bitje v piranskem akvariju živi dlje kot v naravi.
    Boris Šuligoj 5. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več

