Škandala še ni konec: Norveški trener se brani pred očitki in vrača udarec

Nekdanji glavni trener norveške reprezentance v smučarskih skokih Magnus Brevig se skupaj z nekdanjim pomočnikom Thomasom Lobbnom in serviserjem Adrianom Liveltnom upira napovedanim sankcijam Mednarodne smučarske zveze (FIS). Trojici po poročanju različnih medijev zaradi vpletenosti v škandal z manipuliranimi tekmovalnimi dresi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu grozijo 18-mesečne prepovedi delovanja v tem športu in denarne kazni v višini 50.000 norveških kron (približno 4300 evrov).

Kakor poroča časnik VG, so omenjeni nekdanji člani norveške ekipe v pismu, ki so ga naslovili na FIS, zapisali, da sankcije niso upravičene in da mora del odgovornosti nositi tudi krovna smučarska zveza. »Projekt optimizacije kombinezonov in delovanja v sivem območju pravil – deloma tudi onkraj njih – je rezultat kulture, ki se je v smučarskih skokih razvila v zadnjih letih. Po mnenju obtoženih je FIS tiho sprejemal, da je treba meje pravil izkoriščati do skrajnosti, če želiš ostati konkurenčen,« pri VG navajajo odvetniški dopis omenjene trojice.

Brevig in njegova pomočnika trdijo, da je FIS s svojim »nesistematičnim in malo zanesljivim nadzornim sistemom«, pa tudi z »nejasnimi pravili in ohlapno kontrolo«, sam prispeval h »kulturi maksimalnega izkoriščanja pravil«. Po mnenju obtoženih so domnevne nepravilnosti med prvenstvom v Trondheimu primerljive s preteklimi primeri v skakalnem športu, ki jih je FIS po njihovih besedah »toleriral ali le blago kaznoval«.

Z manipuliranim dresom je skakal tudi Marius Lindvik. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Spor o razsežnosti kazni

Spomnimo: med svetovnim prvenstvom v Trondheimu se je v javnosti pojavil videoposnetek, na katerem je bilo videti, kako norveška ekipa že registrirane tekmovalne drese na novo šiva v predelu mednožja, s čimer naj bi skušali pridobiti aerodinamično prednost.

Čeprav so Norvežani sprva zanikali očitke, so pozneje pri FIS ugotovili, da so bili kombinezoni tekmovalcev Mariusa Lindvika in Johana Andréja Forfanga res nekoliko prirejeni. Oba skakalca sta pozneje prejela trimesečno prepoved nastopanja in denarno kazen v višini 2500 švicarskih frankov (okrog 2700 evrov).

Brevig, Lobben in Livelten kljub temu menijo, da FIS nima pravne podlage za ukrepanje proti trenerjem in tehničnemu osebju. Po njihovih navedbah kot zaposleni norveške smučarske zveze ne sodijo pod neposredno disciplinsko pristojnost FIS, prav tako pa naj v pravilnikih ne bi bilo določil, ki bi dovoljevala izrekanje poklicnih prepovedi ter denarnih kazni trenerjem in serviserjem.

Ali bo etični odbor FIS njihove argumente upošteval, bo jasno v prihodnjih tednih. V norveški smučarski zvezi so medtem že prejeli opozorilo nemškega športnega direktorja Horsta Hüttla, ki je za Eurosport dejal: »Norvežani morajo biti previdni. Zaupanje v šport so že močno načeli.«