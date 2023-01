Skandinavska prevlada, Fak 12.

Norveški biatlonci so zaznamovali šprintersko tekmo svetovnega pokala na Pokljuki. Na 10-kilometrski preizkušnji so poskrbeli za trojno slavje. Zmagal je Johannes Thingnes Bø, ki je z enim zgrešenim strelom za 48,1 sekunde ugnal brata Tarjeija Bøja (0) in za 55,6 sekunde Sturlo Holma Lægreida (1). Najboljši Slovenec Jakov Fak je bil 12.

Fak je ob eni zgrešeni tarči na 12. mestu zaostal 1:30,6 minute. Miha Dovžan je bil 22. (+2:00,6/1), Anton Vidmar 47. (+2:46,8/2), Alex Cisar 57. (+3:12,8/2), Lovro Planko pa 79. (+4:14,7/3).