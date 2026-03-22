  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Skandinavski veter odpihnil tekmo

Na Norveškem nedeljske moške preizkušnje v poletih niso mogli izpeljati, ni še jasno, če jo bodo nadomestili v Planici.
Domen Prevc je čakal na novo veliko predstavo, a mu jo je tokrat odpihnil veter. FOTO: Emmi Korhonen/Reuters
Galerija
Domen Prevc je čakal na novo veliko predstavo, a mu jo je tokrat odpihnil veter. FOTO: Emmi Korhonen/Reuters
STA, Š. R.
22. 3. 2026 | 18:57
1:58
A+A-

Prireditelji tekem svetovnega pokala v smučarskih poletih v Vikersundu so morali zaradi močnega vetra odpovedati drugo posamično tekmo moških. Že prekinjene kvalifikacije so potekale v spremenljivem vetru, ta pa se je kasneje okrepil in preprečil izvedbo 28. tekme v sezoni.

Žirija je imela že zjutraj nemalo težav med žensko tekmo, a je kljub temu izpeljala vsaj eno tekmovalno serijo. Tudi proti večeru je prestavljala začetek moške tekme od 17.15 v četrturnem intervalu vse do 18.15, nato pa je bila primorana zaradi preslabih razmer preizkušnjo odpovedati.

Na njej bi moralo nastopiti pet Slovencev: Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

Skakalce v sezoni 2025/26, v kateri je prevladoval Prevc in že pred tedni osvojil veliki kristalni globus, čaka le še zadnja postojanka v Planici. Dve tekmi pred koncem ima v razvrstitvi poletov na vrhu Avstrijec Stephan Embacher 260 točk, Prevc jih je zbral 245.

V Planici bodo po prvotnem načrtu v četrtek dopoldne na sporedu kvalifikacije za petkovo popoldansko moško tekmo, v soboto pa bo ob dopoldanski moški ekipni tekmi popoldne še premierna tekma žensk v dolini pod Poncami. V nedeljo dopoldne za konec sezone sledi še zadnja tekma s 30 najboljšimi skakalci v svetovnem pokalu.

Za zdaj še ni jasno, ali bo Mednarodna smučarska zveza poskusila nadomestiti današnjo odpadlo tekmo prav v Planici.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Poleti v Vikersundu

Veter ustavil Niko Prevc, do zmage vodilna po prvi seriji Eirin Maria Kvandal

Zaradi vetra so prireditelji ženske tekme za svetovni pokal v poletih izpeljali le prvo serijo. Najboljša skakalka sezone druga, Nika Vodan peta.
22. 3. 2026 | 09:49
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Peter Prevc zaupal zanimivo anekdoto o bratu Domnu

Peter Prevc z navdušenjem spremlja podvige brata Domna in sestre Nike. Planiška letalnica, na kateri bo konec tedna finale sezone, je zanj zdaj kot avtocesta.
Miha Šimnovec 22. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Poleti v Vikersundu

Domnu Prevcu se napad ni izšel, prvenec za Stephana Embacherja

Na letalnici je najboljši smučarski skakalec sezone osvojil peto mesto. Tomofumi Naito drugi, Johann Andre Forfang tretji. Anže Lanišek 10., Timi Zajc 20.
21. 3. 2026 | 17:30
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Globalno

Ameriška hegemonija se ruši pred našimi očmi, moč ZDA se sesuva

Osem desetletij je bil sistem zavezništva strateška prednost in pomembnejši od surove vojaške moči. ZDA noben tekmec ni bil kos.
Project Syndicate 20. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Ameriška vojska z dvotonskimi bombami uničuje podzemne bunkerje

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
21. 3. 2026 | 07:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

V živo:      V živo: V SDS nameravajo izpodbijali rezultate na domnevno nezakonitih voliščih

Na voliščih po vsej državi je imelo do 19. ure skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev možnost oddati svoj glas.
22. 3. 2026 | 07:07
Preberite več
Premium
Nedelo
Iran

Naslednja neskončna vojna

Ker ne vemo, zakaj so Izrael in ZDA sploh začeli napad na šiitski teokratski režim v Teheranu, je toliko težje določiti, zakaj in kdaj bi ga lahko končali.
Gorazd Utenkar 22. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Več iz teme

smučarski skokismučarski poletiVikersundDomen Prevc

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Liga ABA

Utrujenost iz Francije botrovala porazu

Košarkarji Cedevite Olimpije po solidni predstavi za točke v ligi ABA na gostovanju v BiH ostali praznih rok.
22. 3. 2026 | 20:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga telemach

Mestni derbi Olimpijo oddaljil od Evrope

V 27. kolu 1. SNL Bravo še tretjič v sezoni premagal zeleno-bele. Celjani so se sprostili in vrnili zajetno prednsot. Za Muro zabijal Argentinec
Gorazd Nejedly 22. 3. 2026 | 19:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
SP na Poljskem

Tina Šutej srebrna na svetovnem prvenstvu na Poljskem

Odlična slovenska skakalka s palico Tina Šutej je zablestela tudi na svetovnem dvoranskem prvenstvu na Poljskem.
22. 3. 2026 | 19:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

NSi in SD presegli napovedi, Demokrati in Levica pod pričakovanji

Eva Irgl: Vsekakor vam že zdaj povem, da ne bomo nikakršen jeziček na tehtnici.
22. 3. 2026 | 19:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Gibanje Svoboda zmagovalka vzporednih volitev, Resni.ca bo jeziček na tehtnici

Stranka Gibanje svoboda bi v parlamentu dobila 30 poslanskih sedežev, SDS pa 27.
Maja Grgič 22. 3. 2026 | 19:05
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo