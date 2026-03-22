Skandinavski veter odpihnil tekmo

Prireditelji tekem svetovnega pokala v smučarskih poletih v Vikersundu so morali zaradi močnega vetra odpovedati drugo posamično tekmo moških. Že prekinjene kvalifikacije so potekale v spremenljivem vetru, ta pa se je kasneje okrepil in preprečil izvedbo 28. tekme v sezoni.

Žirija je imela že zjutraj nemalo težav med žensko tekmo, a je kljub temu izpeljala vsaj eno tekmovalno serijo. Tudi proti večeru je prestavljala začetek moške tekme od 17.15 v četrturnem intervalu vse do 18.15, nato pa je bila primorana zaradi preslabih razmer preizkušnjo odpovedati.

Na njej bi moralo nastopiti pet Slovencev: Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel.

Skakalce v sezoni 2025/26, v kateri je prevladoval Prevc in že pred tedni osvojil veliki kristalni globus, čaka le še zadnja postojanka v Planici. Dve tekmi pred koncem ima v razvrstitvi poletov na vrhu Avstrijec Stephan Embacher 260 točk, Prevc jih je zbral 245.

V Planici bodo po prvotnem načrtu v četrtek dopoldne na sporedu kvalifikacije za petkovo popoldansko moško tekmo, v soboto pa bo ob dopoldanski moški ekipni tekmi popoldne še premierna tekma žensk v dolini pod Poncami. V nedeljo dopoldne za konec sezone sledi še zadnja tekma s 30 najboljšimi skakalci v svetovnem pokalu.

Za zdaj še ni jasno, ali bo Mednarodna smučarska zveza poskusila nadomestiti današnjo odpadlo tekmo prav v Planici.