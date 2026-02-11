Skeletonist kljub prepovedi vztraja pri čeladi s padlimi ukrajinskimi športniki

Ukrajinski tekmovalec v skeletonu na ZOI Vladislav Geraskevič je v torek napovedal, da bo kljub prepovedi Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) na četrtkovi tekmi nosil čelado s portreti med rusko agresijo ubitih ukrajinskih športnikov. Prepričan je namreč, da s tem ne bi kršil nobenih pravil.

Geraskevič, ki je bil na otvoritveni slovesnosti iger eden od zastavonoš ukrajinske ekipe, je sporno čelado nosil na treningih pred četrtkovo tekmo. V ponedeljek je nato sporočil, da mu je Mok prepovedal, da čelado nosi na tekmi. V bran se mu je med drugim postavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tiskovni predstavnik Moka Mark Adams je sicer v ponedeljek sporočil, da so po posvetovanjih pristojni organi organizacije sprejeli odločitev, da kljub smernicam o političnih simbolih na igrah »naredijo izjemo« oziroma »dober kompromis« in Geraskeviču dovolijo, da na tekmi namesto omenjene čelade nosi črn trak in tako počasti spomin na pokojne rojake.

Vendar pa to 27-letnega skeletonista ni zadovoljilo. »Prepričan sem, da nismo kršili nobenih pravil Mok (zloglasnega pravila 50) in zato imamo vso pravico nositi to čelado,« je v torek zvečer zapisal na omrežju X in poudaril, da ne namerava izdati spomina na ubite kolege.

»Uporabil sem jo na vseh treningih. Uporabil sem jo danes, uporabil jo bom jutri in uporabil jo bom tudi na dan tekme,« pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal medijem v Cortini, kjer bo tekma v skeletonu potekala.