Skok v vodo skoraj usoden za nekdanjo smučarko (VIDEO)

Nekdanja alpska smučarka Chemmy Alcott je želela med oddihom v francoskih Alpah pokazati nekaj akrobatskih spretnosti, vendar pa se ji skok s približno pet metrov visokega stolpa ni izšel tako, kot si je zamislila. Ravno nasprotno; pri ponesrečenem saltu je 44-letna Britanka močno udarila ob gladino in si pri tem poškodovala pljuča.

Alcottova je posnetek nesrečnega skoka objavila na družbenem omrežju Instagram. Pri odrivu je očitno pri načrtovanem saltu naprej napačno ocenila vrtenje, zaradi česar je z veliko silo udarila ob gladino jezera Annecy.

»Veliko ljudi pri saltu naprej s petmetrske platforme slabo oceni višino, s prednjim delom telesa udari ob gladino in za kratek čas ostane brez sape. Pri meni je bilo precej huje: kolaps pljuč, torakalni dren in zelo draga lekcija,« je zapisala nekdanja smučarka, ki danes dela kot strokovna sodelavka pri britanski televizijski hiši BBC.

Kakor je priznala, se je po nesrečnem skoku še enkrat povzpela na stolp. Na ta način je poskušala prikriti ponesrečen prvi skok. »Ko sem prišla na stolp, sem ugotovila, da še vedno ne morem pravilno dihati. Zato sem sklenila, da bo pametneje, če se bom odpravila na pregled k zdravnikom,« je povedala udeleženka štirih olimpijskih iger.

Kot je omenila, njene poškodbe še zdaleč niso bile nedolžne. Zdravniki so ji v prsni koš vstavili drenažo, s katero so odstranjevali zrak in tekočino. V bolnišnici je ostala več dni, preden je okrevala.