Timi Zajc med deseterico, Domen Prevc v drugo precej napredoval

Norvežan Marius Lindvik je zmagovalec zadnje tekme poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Za 5,7 točke je bil boljši od Japonca Rena Nikaida in tako potrdil, da je pred začetkom zime v izjemni formi. Tretji je bil nekoliko presenetljivo mladi Poljak Klemens Joniak. Najboljši Slovenec je bil Timi Zajc na osmem mestu.

Domen Prevc je bil po prvi seriji le 27., v drugo pa je skočil izjemno in je napredoval za kar trinajst mest. Naposled je bil 14., Anže Lanišek je končal kot 17., Rok Oblak pa je v drugo prav tako opravil dobro, zadnjo poletno tekmo ne zaključil na 20. mestu.

Po prvi seriji je vodil Lindvik, ki je imel 3,3 točke prednosti pred Nikaidom, tretji pa je bil Joniak s Poljske, ki je zaostajal že 10,4 točke. Najboljši Slovenec je bil Zajc na osmem mestu, Anže Lanišek je bil 17., Domnu Prevcu se nastop ni izšel in je bil 27., le mesto za njim pa je končal Rok Oblak.

Skupne zmage se je v poletnem grand prixu razveselil Japonec Naoki Nakamura, danes trinajsti.