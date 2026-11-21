Poljsko športno javnost je pretresla novica o hudi bolezni dolgoletnega športnega novinarja in komentatorja Sebastiana Szczęsnyja, ki je razkril, da so mu avgusta diagnosticirali možganski tumor. Eden najbolj prepoznavnih poljskih televizijskih obrazov, povezanih predvsem s smučarskimi skoki, je o svojem zdravstvenem stanju spregovoril v oddaji Dzień Dobry TVN.

Szczęsny, ki že vrsto let sodeluje z Eurosportom in televizijo TVN, je prve zdravstvene težave občutil avgusta, ko je spremljal kolesarsko dirko po Poljski. Sprva so ga pestili dolgotrajni glavoboli in bolečine v očeh, po vrnitvi domov pa sta njegov sin in sinova zaročenka, oba zdravnika, opazila še težave s spominom.

»Opazila sta, da ponavljam določene stvari in da se ne spomnim, kaj sem že povedal. Odpravili smo se v bolnišnico, opravili preiskave in magnetno resonanco. Diagnoza je bila možganski tumor. Kot strela z jasnega,« je v pogovoru z novinarskim kolegom Damianom Michałowskim opisal trenutke, ki so mu povsem spremenili življenje.

Dogodki so se nato odvijali izjemno hitro. Szczęsny je prestal šesturno operacijo, sledila pa sta obsevanje in kemoterapija. Kot je pojasnil, zaradi zahtevnega zdravljenja niti ni imel veliko časa za razmišljanje o tem, zakaj je bolezen doletela prav njega.

»Bil sem zelo aktiven človek, veliko sem se gibal. Potem pa se nenadoma zgodi nekaj, kar vse to prekine,« je dejal poljski komentator, ki se zdaj osredotoča predvsem na ohranjanje stabilnega zdravstvenega stanja. Priznal je, da se njegovo počutje precej spreminja, tudi v posameznem dnevu.

Ob tem je posebej poudaril pomen družine, predvsem žene, ki mu v najtežjem obdobju stoji ob strani. »Ob sebi imam angela. Vsak dan se zahvaljujem Bogu, da sva se leta 1998 spoznala. Brez nje vsega tega ne bi zmogel,« je čustveno povedal Szczęsny.

Zaradi bolezni ga ob začetku nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih ni pred televizijskimi kamerami, kjer so ga poljski ljubitelji športa spremljali vrsto let. Kljub negotovosti glede prihodnosti ostaja povezan s športom, ki mu je posvetil velik del poklicnega življenja.

»Ne poskušam razmišljati o tem, kaj bo čez teden, dva ali pet. Kar bo, pač bo. Smučarski skoki bodo, čustva bodo, tekmovanja bodo. Verjamem, da nas čaka zelo razburljiva sezona,« je sklenil Szczęsny. Poljskemu novinarju so po javnem razkritju bolezni podporo izrazili številni novinarski kolegi in predstavniki športne javnosti.