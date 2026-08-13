Skupaj z zaročencem v lov na Niko Prevc

Lisa Eder je včeraj presenetila z napovedjo, da se po predhodno napovedanem koncu športne poti vrača v svet smučarskih skokov. Dan pozneje je v Stamsu na Tirolskem razkrila podrobnosti dogovora, ki ji omogoča nadaljevanje kariere ob podpori njenega življenjskega sopotnika Manuela Fettnerja. »Našli smo dobro rešitev, ki ustreza vsem,« je povedala 25-letna športnica iz St. Johanna na Tirolskem. Fettner bo lahko namreč treniral z njo in se udeleževal treningov, Avstrijska smučarska zveza (ÖSV) pa ga ne bo financirala. Da je dogovor sprejemljiv za vse strani, je potrdil tudi Florian Liegl, športni direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri ÖSV. »Lisa ima zdaj možnost, da trenira z Manuelom in ga kot trenerja zaprosi za nasvete,« je razkril in poudaril, da Fettner »uradno ni ...