Slab dan za Slovence je še poslabšal grd padec Ažnoha

Marco Odermatt, švicarski zvezdnik alpskega smučanja, je v Beaver Creeku vknjižil že tretjo zmago v sezoni. Najhitrejši je bil na smuku v Beaver Creeku, tako da ima v olimpijski sezoni zmage že v vseh disciplinah, v katerih nastopa.

Za peto zmago v smukih v karieri je osemindvajsetletni Švicar za tri desetinke sekunde premagal domačina Ryana Cochran-Siegla, tretje mesto je zasedel Norvežan Adrian Smiseth Sejersted.

Slovenski tekmovalci so imeli visoka pričakovanja, a jih niso izpolnili. Miha Hrobat, lani četrti najboljši smukač v skupnem seštevku in tretji v Beaver Creeku, je zasedel 16. mesto, za Odermattom je zaostal sekundo in 60 stotink. Nejc Naraločnik, ki je bil v zgornjem, drsalnem delu med najhitrejšimi, imel je tretji vmesni čas, je izgubljal v tehnično zahtevnem srednjem delu, na koncu je zasedel 27. mesto (2,07).

Marco Odermatt je slavil tretjič v novi sezoni. Foto Michael Madrid/Reuters

Martin Čater in Rok Ažnoh pa sta nastopila v mnogo slabši vidljivosti, ko se je pooblačilo, tako da nista imela večjih možnosti za vidnejšo uvrstitev, Čater je zaostal tri sekunde in 72 stotink, Ažnoh pa je nastop sklenil z grdim padcem. Izgledalo je, kot da je izgubil varnostno čelado, smuk pa je bil dolgo časa prekinjen. Informacij o stanju slovenskega smučarja še ni.

V petek bo v Beaver Creeku še drugi superveleslalom sezone, ki so ga prestavili s sobote.