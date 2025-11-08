Slaba novica za smučanje, Andreja Slokar prečrtala olimpijske igre

Sezona alpskega smučanja se še dobro začela ni, v slovenskem taboru pa so že ostali brez ene glavnih kandidatk za visoke uvrstitve. Andreja Slokar si je na treningu v Söldnu ob padcu strgala križne kolenske vezi in že zaključila sezono, čaka jo dolga rehabilitacija.

Kot so sporočili iz njenega tabora, se je padec pripetil na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Takoj je Slokarjeva odšla v Innsbruck na kliniko dr. Finka, kjer je najprej opravila pregled z magnetno resonanco, ki je potrdil najhujši scenarij, strgala je križne vezi.

Včeraj je tako Slokarjeva že prestala operacijo in začela dolgo ter zahtevno rehabilitacijo, 28-letnica bo izpustila celotno sezono, tudi boj za odličja na zimskih olimpijskih igrah, ki bi morale biti vrhunec njene kariere. V slalomu je sodila v krog smučark, ki lahko posežejo po kolajnah.