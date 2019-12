Slabe novice: Uršo Bogataj čaka operacija

Urša Bogataj. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ena najboljših slovenskih smučarskih skakalk, ki se je konec tedna v Planici poškodovala na tekmi slovenskega pokala, je zadnji dan leta 2019 prejela nič kaj spodbudne novice. Po opravljenem pregledu z magnetno resonanco je namreč jasno, da gre za hujšo poškodbo 24-letne slovenske skakalke, med drugim bo potrebna operacija.Bogatajevi je na srednji napravi na tekmi slovenskega pokala, na kateri so nastopile vse najboljše Slovenke, uspela najboljša daljava dneva, a je pri doskoku grdo padla in se poškodovala.Pregled z magnetom je pokazal, da ima dolgoletna slovenska reprezentantka strgano prednjo križno vez desnega kolena, ima pa tudi več udarcev v kost, zato bo potreben tudi operativni poseg, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.Več o rehabilitaciji bo znano po operaciji, za zdaj datum posega še ni znan, so še sporočili iz krovne slovenske smučarske zveze.Do poškodbe Bogatajeve je prišlo skoraj natanko leto dni po nesrečnem padcuna veliki skakalnici v Planici, po katerem je morala predčasno končati sezono.To zimo je pokazala, da je uspešno sanirala poškodbo in se na tekmi svetovnega pokala v Klingenthalu, zadnji za ženske v letu 2019, zavihtela tik pod vrh na drugo mesto.