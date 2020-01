Slalom v Adelbodnu domačinu Danielu Yulu

FOTO: Stefan Wermuth/Reuters

Švicarje po Madonni di Campigilo dobil še drugi zaporedni slalom svetovnega pokala alpskih smučarjev. Najboljši je bil v domačem Adelbodnu, kjer je vodil že po prvi vožnji, skupno pa drugega Norvežanapremagal za 23 stotink sekunde. Še pet stotink več je na tretjem mestu zaostal AvstrijecEdini slovenski finalist je bil, po prvi vožnji je bil 12., v drugi pa izgubil dve mesti in končal 14. mestu. Za zmagovalcem je zaostal osem desetink sekunde. Drugi Slovenski predstavnik, sobotni junak,je bil 41.Yule, svoji državi je popriboril drugo slalomsko zmago v Adelbodnu, je zmagal tretjič v karieri, s tem pa postal nasploh prvi Švicar s tremi slalomskimi zmagami v svetovnem pokalu. Alpska velesila se dolgo časa ni posvečala slalomu, zmag je bilo malo, po dvakrat so slalom dobili Dumeng Giovanoli, Pirmin Zurbriggen in Didier Plaschy, v zadnjem času pa je zgradila odlično ekipo.To je pokazala tudi prva vožnja tokratnega obračuna, ki bi jo lahko opisali kot švicarsko državno prvenstvo. Vodil je Yule, med gostitelje se je vrinil le Francoz, za njim pa so se zvrstiliinToda pritiska domačega terena niso vzdržali vsi. Meillard je tako kot dan prej v veleslalomu pokvaril uvrstitev, Nef je zajahal količek, s pritiskom sta se uspešno spoprijela le Zehnhäusern, ki je stopničke zgrešil za osem stotink sekunde, in Yule, ta je še drugič zaporedoma ubranil vodstvo s prve proge. Pri tem mu je pomagal tudi Noel, ki je ostal brez uvrstitve.Razlike po prvi vožnji so bile majhne, zato se je vrstni red v drugi premešal. Z osmega mesta je na drugo mesto napredoval Kristoffersen, s sedmega na tretje pa Schwarz, ki je Avstriji na petem slalomu priboril prve stopničke v sezoni. Dobrega izhodišča za izboljšavo pa tokrat ni izkoristil Hadalin, a je kljub temu prišel do še ene odlične uvrstitve.Vodstvo v slalomskem seštevku je prevzel Kristoffersen, Yule se je prebil na drugo mesto, Noel pa padel na tretje. Hadalin je v seštevku na 14. mestu. Naslednji slalom bo že naslednje nedeljo, in sicer v Wengnu.