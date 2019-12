Slivnik: »Ni slabo, iščemo nove priložnosti«

17.

mesto je v Courchevelu zasedla Mikaela Shiffrin, kar se ji v tehničnih disciplinah ni zgodilo od marca 2014

Meta si želi več

Meta Hrovat ve, da zmore več od 14. mesta. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Konec tedna Ilka

V tretje gre rado. Potem ko je italijanski smučarkizmaga za svetovni pokal v tej sezoni dvakrat spolzela iz rok – obakrat sta jo premagali rojakinji, na veleslalomu v Killingtonu, na superveleslalomu v St. Moritzu–, ji je danes v Courchevelu vendarle uspelo suvereno opraviti z vsemi tekmicami. Ob spodrsljajuje prevzela tudi vodstvo v veleslalomski razvrstitvi.Menjave na vrhu na treh veleslalomih kažejo, da je konkurenca precej močnejša od tiste v minuli zimi. Z zelo zanimivim razpletom je postregla tudi današnja preizkušnja v Courchevelu. Svetovna prvakinjase je denimo morala zadovoljiti s 4. mestom, zunaj deseterice pa sta tekmo končali prva zvezdnica Shiffrinova (bila je 17., nazadnje je iz petnajsterice v tehničnih disciplinah izpadla marca 2014) in zmagovalka 13 veleslalomov(11. mesto). Za senzacijo je poskrbela Norvežanka, vodilna na prvi progi, ki je premierno zmago zgrešila za štiri stotinke, Švicarkana tretjem mestu pa je prvič stopila na veleslalomski oder za zmagovalke.Slovenska trojka je resda osvojila točke, a se med premešanimi kartami ni najbolje znašla., ki se ji je uvod v sezono povsem ponesrečil, je dobila spodbudo s 4. mestom na paralelnem slalomu v St. Moritzu, a na klasičnem veleslalomu ni iztržila več od 14. mesta."Oba nastopa sta mi uspela solidno, tudi rezultat je takšen, želim pa si seveda več. V naslednjih tekmah ne merim na deseterico, ampak na dobre in samozavestne nastope, s tem lahko tudi dosežem dober rezultat. Na štartu sem se počutila tokrat zelo dobro in upam, da bo tudi v nadaljevanju zime tako," je razmišljala edina slovenska veleslalomska prvokategornica.si zaradi hudega padca in udarca po obrazu na treningu v Italiji prejšnji teden (morala je v zdravniško oskrbo) še ne zaupa povsem, kar se je poznalo s 25. mestom,, ki še nikoli prej ni osvojila veleslalomskih točk na treh tekmah zapored, je zasedla mesto za Lučanko."Pri Meti bi lahko bilo boljše, je pa imela v finalu slabo vidljivost, naredila je tudi napako, na prvi progi pa ni najbolje izpeljala strmine. Trenutno še ni sestavila celotnega nastopa. A prikazano ni slabo. Moramo naprej in iskati nove priložnosti. Vesel sem, da je Tina po hudem padcu – še vedno je povsem plava okrog oči – sestavila dve predstavi, nista bili tako dinamični, kot bi hoteli, a bila je zraven. Ana je veleslalomsko stanovitna, je pa res, da so uvrstitve okrog 25. mesta drobtinice," je črto pod stanjem v reprezentanci potegnil odgovorni trenerDekleta so že odpotovala domov, novo priložnost za dokazovanje bodo imela zadnji konec tedna v tem koledarskem letu v Lienzu, medtem ko se bota konec tedna dokazovala v Val d'Iseru. V soboto bo smuk, v nedeljo kombinacija.