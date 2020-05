Slivnik odslej glavni, večja avtonomija Hrovatovi

Ljubljana

Meta Hrovat bo imela svojo ekipo znotraj reprezentance. FOTO: Matej Družnik



Ne gre po stopinjah Štuhčeve

Potrjeni samo izvedljivi načrti

Miha Verdnik je naštel tegobe in zagate specifične pomladi. FOTO: Tomi Lombar

- Na Smučarski zvezi Slovenije so alpski smučarji razkrili trenersko ekipo za naslednjo sezono.bo odslej vodja vseh reprezentanc. Najboljša Slovenka v zadnji zimibo znotraj reprezentance delovala s svojo ekipo, je poročala RTV Slovenija.Strokovni svet je za novega vodjo vseh alpskih smučarskih reprezentanc predlagal Slivnika, ki je bil v zadnji sezoni šef ženske ekipe za svetovni pokal. Novi trener ženske reprezentance bopabo nadaljeval delo z moškimi v hitrih disciplinah, potem ko se je k Avstrijcem preselilNekdanji trener v ekipibo odgovoren za razvoj moške smukaške ekipe. V njej bodo še naprejin. Ekipi bo po novem pomagal nekdanji reprezentantv vlogi Koštomajevega pomočnika. Za servis bosta skrbelainSprememba je tudi oblikovanje samostojne ekipe Mete Hrovat, ki pa ostaja del reprezentance SZS in tako ne bo odšla po stopinjah, ki že vrsto let tekmuje s povsem lastno ekipo. Hrovatova je v pretekli zimi v domači Kranjski Gori, ki je gostila tekme Zlate lisice, prišla do druge uvrstitve na zmagovalni oder, ko je bila tretja v veleslalomu. Do zdaj je 22-letno Gorenjko vodil, vlogo serviserja pa opravljalKot je zapisala Slovenska tiskovna agencija (STA),ostaja glavni mož stroke kot vodja panoge za alpske discipline. Naštel je glavne zadrege in dileme specifične pomladi: »Odpoved Vitranca, prestavljen razpis za letni program športa, zmanjšanje sponzorskih pogodb.«Poslovna in finančna poročila ekip bo po Verdnikovih napovedih, tako STA, pretresal izvršilni odbor smučarske zveze 11. junija. V lanski sezoni je panoga za alpsko smučanje ustvarila 2,87 milijona evrov prihodkov in 2,84 milijona odhodkov. A na te številke se ne gre več zanašati. Potrjeni bodo samo načrti, ki bodo izvedljivi, vse panoge so morale planirati 40 do 50 odstotkov manj sredstev, zaradi nejasnosti, koliko bo sredstev letos znotraj letnega programa športa, za zdaj kaže, da bo teh sredstev s strani države manj za 800.000 evrov, je dejal Verdnik.Panoga bo morala pričakovati skupni primanjkljaj v prihodkih v višini 650.000 evrov. Opremljevalci imajo denimo manjše prihodke zaradi odpadle tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori, je omenil Verdnik. Participacija tekmovalcev bo znašala 150.000 evrov. Prav tako se je država odločila, da organizatorjem zaradi koronavirusa odpovedanih športnih prireditev, kot sta Vitranc in Planica, ne bo namenjala pomoči za kritje izgube, je še dejal Verdnik.Epidemija koronavirusa je reprezentancam odnesla več tednov priprav na snegu. Ilka Štuhec in Meta Hrovat ta primanjkljaj skušata zapolniti na edinem slovenskem visokogorskem smučišču Kaninu.