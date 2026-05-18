Slovak iz Zagreba: Občudujem slovenski šport

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je novi izziv. Po uvodni beri dveh točk za senzacionalno zmago s Češko (3:2) in nato porazom z Norveško (0:4) je danes na vrsti slovaška ovira. Pri izbrani vrsti dežele pod Tatrami je precej novih obrazov, med bolj izkušenimi je 31-letni branilec Mislav Rosandić. Zagrebčan se je pri 15 letih preselil na Slovaško zaradi boljših razmer za hokejsko napredovanje kot v domovini. Pozneje je prejel slovaško državljanstvo, si ustvaril tam družino, kot nam je povedal, pa se vedno znova rad vrača tako v domače mesto kot tudi v Dalmacijo in Istro v dneh poletnih počitnic. Njegov največji uspeh na ledu je bronasta kolajna s Slovaško na OI 2022 v Pekingu.

Mislav, za vami sta dve tekmi na tem prvenstvu, bera točk je po zmagah z Norveško in Italijo brezhibna. Kako ste videli ta uvod?

Ni bilo preprosto, danes vsi igrajo hokej. Poglejte Norvežane, polovica njihovih mladih fantov igra v močni švedski ligi, lahko si predstavljate, kako so napredovali. Slovaški hokej pa realno ne more več živeti na spominih in stari slavi, vedno znova se moramo potruditi za zmago. Tako bo tudi v torek s Slovenijo.