Slovaki lahko Donaldu Trumpu odpovejo let

Hokejskemu sporedu na slehernih zimskih olimpijskih igrah pripada posebna pozornost, zdaj je po vrnitvi asov iz NHL dogajanje v Milanu še bolj vidno pod drobnogledom. V četrtfinalu so se kar tri moštva – Finska s Švico, Kanada s Češko in ZDA s Švedsko – med najboljše štiri uvrstila po podaljšku.

Prepričljivo zmago (6:2) je dosegla le Slovaška z Nemčijo in si tako na drugih igrah zapored priigrala polfinale. V njem se bo drevi (21.10) pomerila z izbrano vrsto ZDA, v primeru zmage bi lanskim svetovnim prvakom preprečila pot v finale, na katerega je – v primeru nastopa rojakov – napovedal prihod ameriški predsednik Donald Trump.

Naslov olimpijskih zmagovalcev iz Pekinga branijo Finci, pred njimi je danes (16.40) polfinale z udarnimi favoriti turnirja Kanadčani. »Naša pot do zmage v četrtfinalu ni bila lahka, a zdaj smo tam, kjer moramo biti,« pravi Mikael Granlund, 34-letni finski as, sicer v NHL hokejist Anaheima.