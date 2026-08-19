Slovaška: Tudi Anže Kopitar med povabljenci

Ta petek, 21. avgusta, bo na osrednjem Slovaškem slovesno. V domačem Trenčinu, najbolj znani valilnici slovaških hokejistov, ki so se pozneje uveljavili v NHL, se bo uradno od hokeja poslovil Zdeno Chara. Resda je nazadnje bil na ledu pred štirimi leti, a za to sklepno tekmo, kot je sam imenoval dvoboj med selekcijo Bostona in sveta, se je odločil zdaj.

Za reprezentačnim kapetanom – med drugim je dres z oznako C nosil tudi na olimpijskem turnirju v Sočiju in takrat tekmi med Slovenijo in Slovaško (3:1; Tičar, Razingar, Kopitar; Jurčo) – je izjemna športna pot, onstran Atlantika je igral za NY Islanders, Ottawo, kar 14 let za Boston ter za Washington.

Zdeno Chara in Marian Hossa sta učenca izjemne hokejske šole v Trenčinu. FOTO: dokumentacija Dela

Tako je na jutrišnji spektakel povabil številne soigralce in tekmece z ledenih ploskev NHL, posebno vabilo je prejel tudi naš Anže Kopitar, ki je letos sklenil svojo izjemno hokejsko pot. Ob njem bodo na ledu še Jaromir Jagr, Patrick Bergeron, David Pastrnak, Marian Hossa, Ray Bourque ...