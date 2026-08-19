  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Slovaška: Tudi Anže Kopitar med povabljenci

V petek v mestu številnih hokejskih zvezdnikov na osrednjem Slovaškem velika predstava na ledu, na kateri bo pod posebnim drobnogledom slovenski as.
Anže Kopitar se bo kmalu po vrnitvi v Evropo udeležil spektakularnega večera na Slovaškem. FoTO: dokumentacija Dela
Galerija
Anže Kopitar se bo kmalu po vrnitvi v Evropo udeležil spektakularnega večera na Slovaškem. FoTO: dokumentacija Dela
S. U.
19. 8. 2026 | 17:07
1:27
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ta petek, 21. avgusta, bo na osrednjem Slovaškem slovesno. V domačem Trenčinu, najbolj znani valilnici slovaških hokejistov, ki so se pozneje uveljavili v NHL, se bo uradno od hokeja poslovil Zdeno Chara. Resda je nazadnje bil na ledu pred štirimi leti, a za to sklepno tekmo, kot je sam imenoval dvoboj med selekcijo Bostona in sveta, se je odločil zdaj. 

Za reprezentačnim kapetanom – med drugim je dres z oznako C nosil tudi na olimpijskem turnirju v Sočiju in takrat tekmi med Slovenijo in Slovaško (3:1; Tičar, Razingar, Kopitar; Jurčo) – je izjemna športna pot, onstran Atlantika je igral za NY Islanders, Ottawo, kar 14 let za Boston ter za Washington.

Zdeno Chara in Marian Hossa sta učenca izjemne hokejske šole v Trenčinu. FOTO: dokumentacija Dela
Zdeno Chara in Marian Hossa sta učenca izjemne hokejske šole v Trenčinu. FOTO: dokumentacija Dela

Tako je na jutrišnji spektakel povabil številne soigralce in tekmece z ledenih ploskev NHL, posebno vabilo je prejel tudi naš Anže Kopitar, ki je letos sklenil svojo izjemno hokejsko pot. Ob njem bodo na ledu še Jaromir Jagr, Patrick Bergeron, David Pastrnak, Marian Hossa, Ray Bourque ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
SP v hokeju

Tinus Luc Koblar, slovenski hokejist, ki igra na Švedskem

Risi drevi (20.20) z reprezentanco Švedske. V tej deželi odlično igra norveški Slovenec Tinus Luc Koblar.
Siniša Uroševič 20. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Kralj Anže od Hrušice do žarometov Sočija in Los Angelesa (FOTO)

V fotografijah smo se sprehodili skozi izjemno kariero najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja.
29. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Liga NHL

Ob koncu kariere se Kopitar poteguje za prestižno nagrado

Anže Kopitar je med tremi finalisti lige NHL za priznanje, ki pripade najbolj športnemu hokejistu v ligi.
30. 4. 2026 | 21:07
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri žalne salve za Mileno Zupančič: takšno bo njeno zadnje slovo

Do pogreba z vojaškimi častmi niso samodejno upravičeni vsi pomembni Slovenci.
18. 8. 2026 | 12:15
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Maribor

Drevored mogočnih kostanjev v Mariboru požagali brez potrebnih soglasij

Za posek osmih dreves še pred pridobitvijo vseh soglasij je kriv »šum v komunikaciji«. Na občini zagotavljajo, da bodo po prenovi posadila nova drevesa.
18. 8. 2026 | 18:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mediji

Novi lastnik odstavlja direktorje medijev, tudi Katjo Šeruga iz N1

Investicijski sklad Alpac Capital prevzema regionalno skupino Adria News Network; v Srbiji odstavili direktorje medijev N1, TV Nova, Nova.rs, Radar in Danas.
Staš Ivanc 18. 8. 2026 | 11:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Javni promet

Kaos na avtobusih: prideš pravočasno, kupiš vozovnico, a ostaneš na postaji

Kako združiti terminske vozovnice in rezervacije sedežev na avtobusu, še ni jasno, že leta pa obljubljajo portal za potnike, a ga še ni.
Borut Tavčar 19. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Inovacije v zdravstvu

Inovacije spreminjajo zdravljenje bolezni, ki so bile nekoč neozdravljive

Od neozdravljive bolezni do obvladljive prihodnosti. Bolniki morajo biti sistemski partnerji.
Maja Južnič Sotlar 19. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Anže KopitarZdeno CharaSlovaškahokej

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Nov odpoklic izdelka pri Lidlu

Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj je bila v njem zaznana prisotnost bakterije Bacillus cereus, ki lahko povzroči prebavne bolezni.
19. 8. 2026 | 18:36
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovo

Umrla je dolgoletna Delova urednica Alenka Brajnik

Svojo pot pri časopisu Delo je začela kot prevajalka, pozneje pa je kot urednica Pisem bralcev predano ustvarjala prostor odprtega dialoga z našimi bralci.
19. 8. 2026 | 18:19
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Za zadržano fasado se skriva hiša, ki preseneti z zasebno oazo

Sodobna pritlična hiša na Portugalskem se navzven zapira pred okolico, proti jugu pa odpira na terase, vrt in bazen.
19. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tenis

Upor obrodil sadove, v New Yorku igralcem 100 milijonov

Predstavniki turnirjev za teniški grand slam so privolili v ustanovitev posebnega sveta igralcev, ki bo sodeloval pri pomembnih odločitvah.
19. 8. 2026 | 17:50
Preberite več
Razno
Globalno

Tehnološka podjetja napovedujejo največji val vlaganj v dobrodelnost

Ustanovitelji podjetij na področju umetne inteligence obljubljajo, da bodo podarili več sto milijard dolarjev. Kako bodo ves ta denar porabili?
The Economist 19. 8. 2026 | 17:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Za zadržano fasado se skriva hiša, ki preseneti z zasebno oazo

Sodobna pritlična hiša na Portugalskem se navzven zapira pred okolico, proti jugu pa odpira na terase, vrt in bazen.
19. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tenis

Upor obrodil sadove, v New Yorku igralcem 100 milijonov

Predstavniki turnirjev za teniški grand slam so privolili v ustanovitev posebnega sveta igralcev, ki bo sodeloval pri pomembnih odločitvah.
19. 8. 2026 | 17:50
Preberite več
Razno
Globalno

Tehnološka podjetja napovedujejo največji val vlaganj v dobrodelnost

Ustanovitelji podjetij na področju umetne inteligence obljubljajo, da bodo podarili več sto milijard dolarjev. Kako bodo ves ta denar porabili?
The Economist 19. 8. 2026 | 17:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo