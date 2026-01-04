Slovenca le še točka loči od novega mejnika

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v NHL na domačem ledu po izvajanju kazenskih strelov premagali Minnesoto Wild s 5:4. Slovenski as in kapetan Kraljev Anže Kopitar je vpisal podajo pri prvem golu zasedbe za vodstvo 1:0 v uvodni tretjini.

Kopitar je bil skupaj z Alexom Laferriereom podajalec pri uvodnem golu Adriana Kempeja po šestih minutah dvoboja. Dobri dve minuti zatem je izenačil Jake Middleton. Proti koncu druge tretjine je črno-bele iz Los Angelesa v vodstvo popeljal Corey Perry, gostje so spet izenačili, tako kot pri domačim vodstvu z 2:1 spet z igralcem več na ledu. V zadnji tretjini so si Kralji še dvakrat priigrali vodstvo, a se je Minnesota obakrat znova vrnila.

O zmagovalcu so tako odločali kazenski streli, pri katerih sta bila za domače natančna Kempe in Brandt Clarke, za goste pa Matt Boldy.

Enega izmed strelov je izvajal tudi Kopitar, a je 38-letnemu Hrušičanu strel ubranil vratar Jesper Wallstedt. Kopitar je tokrat na ledu preživel nekaj več kot 22 minut in s podajo prišel do 21. točke na 36 tekmah v tej sezoni. To je bila zanj 15. podaja ob šestih golih. Le še točko je oddaljen od 1300. točke v karieri na ledenih ploskvah NHL.

Kralji so sicer s 17. zmago v sezoni zdaj pri 43 točkah in na 5. mestu zelo izenačene pacifiške skupine. Na vrhu te je Edmonton s 46 točkami, pred Vegasom in Anaheimom, ki imata oba 45 točk. Ob Los Angelesu so pri 43 točkah še Seattle in San Jose, Calgary je pri 40. V razvrstitvi zahodne konference so Kings na osmem mestu, vodi Colorado (69) pred Minnesoto (58) in Dallasom (57).

Naslednjo tekmo bodo Kopitar in soigralci odigrali v noči na torek po slovenskem času, ko bodo v domači dvorani še enkrat gostili tekmece iz Minnesote.