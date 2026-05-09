Edo Terglav se je odločil, kdo ne potuje na svetovno prvenstvo

Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala peto in zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so z Avstrijo, ki se tudi pripravlja na elitno SP, izgubili z 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Slovenci bodo v Švico odpotovali v torek, prva tekma jih čaka 16. maja.

Selektor Edo Terglav in njegovi izbranci tako počasi končujejo priprave na največje letošnje tekmovanje. Iz reprezentance so pred svetovnim prvenstvom izpadli Jon Dukarič, Žiga Urukalo, Mai Crnkić in Mark Sever. Pred odhodom na SP, ki našo izbrano vrsto čaka v sredo, bo s seznama odpadel še en igralec.

»Za nami so zahtevne priprave s petimi tekmami, med katerimi je bila ta zadnja v Celovcu na drugačni ravni kot pred dnevi na Bledu z Madžari. Takrat smo delovali dobro tudi z igralcem več, tokrat sem lahko zadovoljen ob branjenju štirih proti petim, za konec je bilo v naši igri preveč nihanj. Vemo, na kakšni ravni bo svetovno prvenstvo, to moramo res izboljšati. Res pa je, da smo bili brez nekaterih lažje obolelih igralcev, Robertu Saboliču pa sem namenil prost konec tedna. Nedelja bo sicer za vse prosta, v ponedeljek se zberemo na Bledu, vadimo dva dni, nato pa v sredo odpotujemo na SP,« je povedal slovenski selektor Edo Terglav.

Potem ko so v četrtek na Bledu Slovenci odigrali edino domačo prijateljsko tekmo in še ene udeležence SP v Švici Madžare premagali s 3:2, je bila danes Avstrija premočan tekmec. Gostitelji so do vodstva prišli v drugi polovici tekme, zadeli so v 30. in 31. minuti, potem vodstvo še povišali v 47. Za nekaj upanja za Slovence je poskrbel Filip Sitar, ko je v 53. zadel za 1:3, a so Avstrijci potem v zadnji minuti, ko so Slovenci poskusili brez vratarja, zadeli še četrtič.

Lukaš Horak se po poškodbi vrača v tekmovalni pogon. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Tokrat nismo bili dovolj hitri, zato nam ni šlo vse po željah. Občasno pa smo igrali dobro, takrat smo bili pri priči bolj konkurenčni. V igri ob številčni premoči smo ohranjali zbranost, to je bila vsekakor pozitivna plat te tekme iz našega zornega kota,« pa je po tekmi povedal najboljši slovenski igralec srečanja Maks Perčič.

Tudi danes je, tako kot na Bledu, branil Lukaš Horak, ki je bil dolgo poškodovan, v prvem delu priprav pa je delal po prilagojenem programu.

Terglav je priprave začel sredi aprila, konec aprila pa so sledile prve testne tekme, Slovenci so v Tychyju dvakrat igrali proti gostiteljem Poljakom ter enkrat zmagali (3:2) in enkrat izgubili (2:5), tretji dvoboj pa so odigrali proti Kazahstanu in klonili z 1:2. Uvodna tekma na SP Slovence čaka 16. maja proti Češki, v predtekmovalni skupini B v Fribourgu so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije.