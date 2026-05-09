  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Edo Terglav se je odločil, kdo ne potuje na svetovno prvenstvo

Selektor Edo Terglav bo po petih testnih tekmah sedaj predstavil seznam potnikov na SP v Švico.
Selektor Edo Terglav bo sedaj izbral ekipo za svetovno prvenstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Selektor Edo Terglav bo sedaj izbral ekipo za svetovno prvenstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
M. Ru., STA
9. 5. 2026 | 19:08
9. 5. 2026 | 20:29
3:28
A+A-

Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu odigrala peto in zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so z Avstrijo, ki se tudi pripravlja na elitno SP, izgubili z 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Slovenci bodo v Švico odpotovali v torek, prva tekma jih čaka 16. maja. 

image_alt
V Ljubljani svetovno prvenstvo v zimskem športu z najlepšo prihodnostjo

Selektor Edo Terglav in njegovi izbranci tako počasi končujejo priprave na največje letošnje tekmovanje. Iz reprezentance so pred svetovnim prvenstvom izpadli Jon Dukarič, Žiga Urukalo, Mai Crnkić in Mark Sever. Pred odhodom na SP, ki našo izbrano vrsto čaka v sredo, bo s seznama odpadel še en igralec. 

»Za nami so zahtevne priprave s petimi tekmami, med katerimi je bila ta zadnja v Celovcu na drugačni ravni kot pred dnevi na Bledu z Madžari. Takrat smo delovali dobro tudi z igralcem več, tokrat sem lahko zadovoljen ob branjenju štirih proti petim, za konec je bilo v naši igri preveč nihanj. Vemo, na kakšni ravni bo svetovno prvenstvo, to moramo res izboljšati. Res pa je, da smo bili brez nekaterih lažje obolelih igralcev, Robertu Saboliču pa sem namenil prost konec tedna. Nedelja bo sicer za vse prosta, v ponedeljek se zberemo na Bledu, vadimo dva dni, nato pa v sredo odpotujemo na SP,« je povedal slovenski selektor Edo Terglav. 

Potem ko so v četrtek na Bledu Slovenci odigrali edino domačo prijateljsko tekmo in še ene udeležence SP v Švici Madžare premagali s 3:2, je bila danes Avstrija premočan tekmec. Gostitelji so do vodstva prišli v drugi polovici tekme, zadeli so v 30. in 31. minuti, potem vodstvo še povišali v 47. Za nekaj upanja za Slovence je poskrbel Filip Sitar, ko je v 53. zadel za 1:3, a so Avstrijci potem v zadnji minuti, ko so Slovenci poskusili brez vratarja, zadeli še četrtič.

Lukaš Horak se po poškodbi vrača v tekmovalni pogon. FOTO: Matej Družnik/Delo
Lukaš Horak se po poškodbi vrača v tekmovalni pogon. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Tokrat nismo bili dovolj hitri, zato nam ni šlo vse po željah. Občasno pa smo igrali dobro, takrat smo bili pri priči bolj konkurenčni. V igri ob številčni premoči smo ohranjali zbranost, to je bila vsekakor pozitivna plat te tekme iz našega zornega kota,« pa je po tekmi povedal najboljši slovenski igralec srečanja Maks Perčič.

Tudi danes je, tako kot na Bledu, branil Lukaš Horak, ki je bil dolgo poškodovan, v prvem delu priprav pa je delal po prilagojenem programu.

Terglav je priprave začel sredi aprila, konec aprila pa so sledile prve testne tekme, Slovenci so v Tychyju dvakrat igrali proti gostiteljem Poljakom ter enkrat zmagali (3:2) in enkrat izgubili (2:5), tretji dvoboj pa so odigrali proti Kazahstanu in klonili z 1:2. Uvodna tekma na SP Slovence čaka 16. maja proti Češki, v predtekmovalni skupini B v Fribourgu so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Krling

V Ljubljani svetovno prvenstvo v zimskem športu z najlepšo prihodnostjo

Ljubljana te dni gosti svetovno prvenstvo v krlingu skupine C, na katerem ima visoka pričakovanja tudi slovenska reprezentanca. Kaj vse stoji za organizacijo?
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Preminil Bojan Magazin

Hokejske Jesenice žalujejo, v 65. letu je preminil branilec, ki je z železarji osvojil osem naslovov državnih prvakov, igral pa je tudi za reprezentanco.
8. 5. 2026 | 14:45
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Hokej

Pretepaški vložki na Bledu in zmaga risov (FOTO)

Za izbrance selektorja Terglava je bil to edini test za SP pred domačimi navijači. Török, Tičar in Horak naredili razliko, Mahkovec dvakratni strelec.
7. 5. 2026 | 21:39
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

V minulem tednu so blesteli Primož Roglič, nekdanja smučarska šampionka, nizozemska olimpijka in zadovoljni kapetan Paris Saint-Germaina.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj ima Melania Trump še vedno slovenski naglas

Fonetik: Izgovor samoglasnikov, intonacija in način naglaševanja so prepoznaven slovenski zven njenega govora
Tanja Jaklič 8. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Dan zmage

Ustaški klavec se je skesal, molk slovenskih domobrancev traja naprej

Ustaška Nezavisna država Hrvatska je nastala 10. aprila 1941, le nekaj dni po nemškem napadu na (kraljevino) Jugoslavijo.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

hokejEdo TerglavLukaš Horak

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Mnenja  |  Komentarji
Vredno branja

Poldrugo stoletje človeka, ki nas je učil, kako živeti

»Nikogar ne sovražim tako hudo kakor človeka, ki gre z mirnim obrazom in odprtim nosom mimo gnoja in pravi: 'Saj ni gnoj!'«
Pia Prezelj 9. 5. 2026 | 21:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Odstopi na Giru

Emirati po dveh dneh potolčeni, Pogačar izgubil pomočnika za Tour?

Po drugi etapi dirke po Italiji štejemo kolesarje, ki so se poškodovali in zapustili dirko. Najhuje so jo skupili Emirati, razočarani tudi v Bahrainu.
9. 5. 2026 | 19:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemčija

V Berlinu na dan zmage nad nacizmom prepovedali simbole zmagovalcev

V času spomina na zmago nad nacizmom so v nekdanji prestolnici tretjega rajha prepovedali sovjetske zastave, pesmi, odlikovanja in uniforme.
9. 5. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Celovec

Edo Terglav se je odločil, kdo ne potuje na svetovno prvenstvo

Selektor Edo Terglav bo po petih testnih tekmah sedaj predstavil seznam potnikov na SP v Švico.
9. 5. 2026 | 19:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Reli

Strašna nesreča v Ajdovščini, Rok Turk strl odpor Marka Škulja

V Ajdovščini se je začela letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Branilec naslova prvaka Rok Turk je strl odpor mladega Marka Škulja.
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 18:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemčija

V Berlinu na dan zmage nad nacizmom prepovedali simbole zmagovalcev

V času spomina na zmago nad nacizmom so v nekdanji prestolnici tretjega rajha prepovedali sovjetske zastave, pesmi, odlikovanja in uniforme.
9. 5. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Celovec

Edo Terglav se je odločil, kdo ne potuje na svetovno prvenstvo

Selektor Edo Terglav bo po petih testnih tekmah sedaj predstavil seznam potnikov na SP v Švico.
9. 5. 2026 | 19:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Reli

Strašna nesreča v Ajdovščini, Rok Turk strl odpor Marka Škulja

V Ajdovščini se je začela letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Branilec naslova prvaka Rok Turk je strl odpor mladega Marka Škulja.
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 18:36
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo