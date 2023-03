Slovenci napadajo stopničke, med najboljšo peterico kar trije naši asi

Slovenski smučarski skakalci so odlično leteli v uvodni seriji tekme za svetovni pokal v Vikersundu. Domen Prevc (240,5 m), Anže Lanišek (231 m) in Timi Zajc (232 m) so se drug za drugim zvrstili med tretjim in petim mestom.

V najboljšem položaju je norveški zvezdnik Halvor Egner Granerud (234 m), ki ima kot vodilni devet točk naskoka pred avstrijskim svetovnim rekorderjem Stefanom Kraftom (246,5 m).

V finale so se uvrstili tudi preostali trije naši skakalci. Lovro Kos (216,5 m) je enajsti, štiri mesta za njim je Žiga Jelar (221 m), prve točke za svetovni pokal na letalnici pa si je že zagotovil tudi mladinec Rok Masle (211,5 m), ki drži 24. mesto.