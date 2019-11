Zmaga Avstrijcev, slovenski skakalci na koncu na nehvaležnem četrtem mestu

Odlična skoka Laniška in Zajca

Stefan Kraft je prispeval največ točk k zmagi Avstrije. FOTO: Reuters



Semenič v finalu skočil 124 metrov daleč

Anže Lanišek je bil danes najbolje razpoloženi slovenski reprezentant in med vsemi peti najboljši posameznik. FOTO: Leon Vidic

Ljubljana – Slovenski smučarski skakalciinso bili na ekipni preizkušnji v Visli dolgo v igri za stopničke, na koncu pa so se morali sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Zmago so slavili AvstrijciinNašim severnim sosedom so se najbolj približali drugouvrščeni Norvežaniin, tretji pa so bili PoljakiinZa Slovenijo je tekmo odlično odprl Lanišek, ki je poletel kar 127,5 metra daleč in našo vrsto popeljal na vrh. Le pol točke po uvodni skupini zaostajajo Poljaki, za katere je zelo dobro nastopil Piotr Zyla(131 m). Na tretjem mestu so Japonci (+ 9,0), sledijo Avstrijci (+ 14,7) in Norvežani (+ 17,7).Semenič je kot naš drugi tekmovalec doskočil pri 119,5 metra. Slovenija je zdrsnila na drugo mesto, na veliko navdušenje številnih navijačev jo je prehitela domača vrsta po zaslugi Jakuba Wolnyja (123,5 m). Toda zaostanek naših ni velik – le 2,3 točke. Na tretjem mestu so zdaj Avstrijci (+ 4,1), Japonci so četrti (+ 12,5), medtem ko so Norvežani z enakim zaostankom ostali na petem mestu.Izjemen nastop je uspel Zajcu, ki ga je odneslo do doslej največje daljave (131,5 m). Očitno ga je tako dolg skok presenetil, saj po pristanku na mehko doskočišče ni naredil telemarka. Slovenija je ostala na drugem mestu. Od vodilne Poljske, za katero je Kamil Stoch v slabših razmerah skočil 125,5 metra daleč, jo loči 5,1 točke. Avstrijci so zadržali tretje mesto (+ 8,2), četrti so sedaj Norvežani (+ 28,8), peti pa Nemci (+ 29,1).Kot zadnji naš je v prvi seriji nastopil Peter Prevc, ki je zmogel le 115,5 metra. To so izkoristili Avstrijci, ki so se po zaslugi Stefana Krafta (127,5 m) prebili na drugo mesto. Na vrhu ostajajo domači skakalci, za katere je Dawid Kubacki skočil 126,5 metra daleč. Poljaki imajo po prvem polčasu 11,1 točke naskoka pred Avstrijci, Slovenci na tretjem mestu zaostajajo za 28,7 točke in imajo pičle 0,4 točke prednosti pred četrtouvrščenimi Nemci. Norvežani so peti (+ 33,9).V drugi seriji je Lanišek prikazal še en lep skok (123 m) in si po včerajšnjih ne najboljših poskusih izdatno okrepil samozavest. Slovenija je še naprej tretja (+ 28,7). Vodstvo so po izjemnem nastopu Philippa Aschenwalda (133 m) prevzeli Avstrijci, ki imajo zdaj 8,6 točke zaloge pred drugouvrščenimi Poljaki. Četrti so Norvežani, ki za našo četverico zaostajajo vsega tri desetinke točke, peti pa Nemci.Semenič je v finalu stopnjeval svoj nastop, pristal pri 124 metrih in Slovenijo zadržal na tretjem mestu. Na vrhu so se po sijajnem skoku Daniela Huberja (134 m) še utrdili Avstrijci. Pred zadnjima dvema skupinama imajo že 30,7 točke naskoka pred Poljaki, zaostanek Slovencev znaša 39,1 točke. Norvežani ostajajo na četrtem mestu (+ 46,6), na petem pa Nemci (+ 55,7).Zajcu se drugi poskus (120,5 m) ni posrečil tako dobro kot prvi. Slovenija je zdrsnila na četrto mesto (+ 33,4). Zmaga se nasmiha našim severnim sosedom, ki imajo 24,5 točke zaloge pred drugouvrščenimi Norvežani in še točko več pred tretjeuvrščenimi Poljaki. Nemci ohranjajo peto mesto (+ 43,4).Prevc je v finalu navdušil s 128 metri. Vendar pa to ni bilo dovolj za želene stopničke. Slovenci so na koncu zasedli nehvaležno četrto mesto. Zmago so zasluženo slavili Avstrijci, ki so si priskakali 22,5 točke prednosti pred drugouvrščenimi Norvežani, tretje mesto pa so osvojili Poljaki (+ 27,3). Izbranceje od odra za najboljše ločilo 11,6 točke, na petem mestu pa so ostali Nemci (+ 45,6).Najboljši v naši vrsti je bil Lanišek (264,1 točke), drugi po točkah je bil Zajc (240,2), tretji Prevc (238,3) in četrti Semenič (236,7). »Na treningu in v kvalifikacijah mi niso uspeli najboljši skoki. Malce sem se še lovil. Pred tekmo sem si rekel, da moram pokazati, kar znam. To mi je tudi uspelo, zato sem zelo zadovoljen,« je povedal Lanišek, ki je imel med vsemi peti najboljši dosežek.Jutri bo na sporedu še posamična tekma, ki se bo začela že ob 11.30.