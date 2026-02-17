Slovenci odhajajo domov, Trump morda v Italijo

Ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o obisku zimskih olimpijskih iger v Italiji. Po poročanju italijanskih medijev bi lahko v državo prispel že v nedeljo, ko je na sporedu finale moškega hokejskega turnirja. Časnik Corriere della Sera navaja, da se italijanske oblasti pripravljajo na možnost predsednikovega prihoda. Trump naj bi si – če se bo ameriška reprezentanca uvrstila v sklepni obračun – ogledal finalno tekmo, ki se bo začela ob 14.10. Po pisanju časnika bi se lahko pozneje udeležil tudi zaključne slovesnosti v Veroni.

Uradne potrditve iz Washingtona za zdaj ni. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da Bela hiša obiska še ni napovedala. Na vprašanje o morebitnem prihodu je tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams dejal, da MOK ne komentira potovanj državnih voditeljev, za pojasnila o zadevi pa so zaprosili Belo hišo. V vsakem primeru pa bi lahko dodali: če je na igrah vsakdan manj slovenskih športnikov, ki odhajajo domov, prihaja v Italijo Donald Trump.

JD Vance in Marco Rubio

Otvoritvene slovesnosti 6. februarja sta se udeležila ameriški podpredsednik JD Vance in državni sekretar Marco Rubio. Njuna prisotnost je ob okrepljenih varnostnih ukrepih povzročila prometne zastoje in poostren nadzor v okolici prizorišč.

Ameriški podpredsednik JD Vance se je udeležil prve slovesnosti igre skupaj s hčerko Mirabel. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Igre so spremljali tudi protesti proti Trumpovi administraciji in proti delovanju ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE). Več ameriških športnikov je javno opozorilo na politične razmere v domovini. Smučar prostega sloga Hunter Hess je dejal, da pri njem zastopanje ZDA v tem času vzbuja »mešane občutke«, predsednik pa mu je v odzivu na družbenih omrežjih zabrusil, da je »zguba«.

Morebiten Trumpov obisk bi tako poleg športnega pomena nosil tudi izrazito politično razsežnost. Italijanske oblasti se po navedbah medijev pripravljajo predvsem na logistične in varnostne izzive, ki bi spremljali prihod enega najvarovanejših državnikov na svetu.