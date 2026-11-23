V Lillehammerju se je minuli konec tedna s tridnevno prireditvijo dvignil zastor nad novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, tamkajšnje preizkušnje pa so postregle s prevlado Norvežank in Norvežanov ter Avstrijcev. Velika skakalnica Lysgård, ki so jo zgradili za nepozabne zimske olimpijske igre leta 1994, je v vrh izstrelila nekaj novih obrazov (ob komaj 18-letni Norvežanki Ingvild Synnøve Midtskogen so s prvimi stopničkami med elito opozorili tudi njena rojaka Gyda Westvold Hansen in Isak Andreas Langmo ter Avstrijec Raffael Zimmermann) ter zagrenila življenja več zvenečim imenom ...