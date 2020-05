Slovenci še na suhem, Avstrijci na ledeniku

Ljubljana - Alpski smučarji, člani smučarskih reprezentanc pri slovenskih severnih sosedih, bodo naslednji teden spet lahko trenirali na snegu. Delo bosta začeli moški ekipi za hitre in tehnične discipline, ki bosta v Sölden prispeli v ponedeljek. Pred in po osemdnevni vadbi na zasneženih progah bodo smučarje in trenerje testirali na virus sars-cov-2.



Kot je po poročanju tiskovne agencije APA sporočila avstrijska smučarska zveza, bodo članice ženske reprezentance treninge začele v najboljšem primeru 9. maja, bolj verjetno pa sredi maja.



»Veselim se vrnitve na sneg. Na ledeniku me čaka kar veliko dela na smukaških smučeh,« je v videu na spletni strani avstrijske zveze ÖSV povedal smukač Max Franz.



Tekmovalci in trenerji bodo na tirolskem ledeniku, ki je konec oktobra prizorišče vsakoletnega tradicionalnega tekmovalnega uvoda v svetovni pokal, preživeli vsaj osem dni. Trenirali bodo v manjših skupinah in se izogibali stikom z okolico oziroma osebami, ki niso del ekip ali moštvenega strokovnega kadra. Vsi udeleženci so prejeli natančna navodila glede skladnosti s predpisi in zaščitnimi ukrepi, so sporočili iz smučarske zveze.



»Za nas veljajo vedno tista pravila, ki so še strožja, kot je zahtevano,« je dejal športni direktor ÖSV Toni Giger. Prepričan je, da bodo s testiranjem na novi koronavirus pred in po treningih ter drugimi higienskimi oziroma zdravstvenimi ukrepi naredili dovolj, da ne bodo ogrozili zdravja športnikov in trenerjev, je Giger opozoril. »Dobro smo pripravljeni,« je dodal.



Člani ekip, ko ne bodo trenirali oziroma smučali, bodo nastanjeni v apartmajih v Söldnu. Kuhal jim bo njihov moštveni kuhar.



Po moških bodo najverjetneje tudi v Söldnu trenirale članice ženske reprezentance. Možni nadomestni lokaciji, v primeru, da v Söldnu ne bo mogoče trenirati, sta ledenika Mölltaler in Hintertux, kjer so običajno, še pred pandemijo, snežne priprave opravljali tudi slovenski smučarji in smučarke.



V slovenskih smučarskih reprezentancah za zdaj, po informacijah, ki jih je mogoče dobiti, še čakajo na podrobnejša navodila o sproščanju ukrepov ter prve vesti o odpiranju državnih meja, da bodo lahko potem iskali možnosti za primeren trening na snegu na ledenikih v tujini.



Člani slovenskih reprezentanc tako še naprej opravljajo kondicijske treninge za štirimi stenami svojih domov za vzdrževanje telesne priprave ter na prostem, kolikor lahko oziroma jim dopuščajo razmere in pogoji. V prednosti so tisti, ki imajo domače zasebne telovadnice, saj fitnesi ostajajo zaprti.