Slovenci še pred tekmo na kontrolo

Klingenthal bo konec tedna že po tradiciji gostil finale velike nagrade v smučarskih skokih, v katerem bo v središču slovenske pozornosti predvsem Ema Klinec. Članica SSK Norica Žiri ima pred zadnjo posamično tekmo lepo priložnost, da osvoji skupno zmago ter se pridruži rojakinjama Niki Vodan in Urši Križnar, ki sta se v preteklosti že veselili prvega mesta v skupni razvrstitvi tega tekmovanja.

Klinčeva ima po šestih tekmah 67 točk naskoka pred Japonko Juki Ito, zato bo v Nemčijo odpotovala z dobrim izhodiščem. Glavni trener naše ženske reprezentance Jurij Tepeš bo imel na voljo vseh šest skakalk, kolikor jih slovenski ekipi omogoča kvota. Ob Klinčevi in Vodanovi bodo nastopile še Taja Bodlaj, Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Prevc.

Slovenske skakalke so v minulih dneh trenirale v Oberstdorfu, kjer je Tepeš z izbrankami že začel zaključne priprave za zimski del sezone. Od tam se je ekipa danes preselila v Klingenthal, kjer bo v soboto na sporedu zadnja posamična tekma poletne velike nagrade, v nedeljo pa še preizkušnja mešanih ekip.

Japonec Naoki Nakamura si je že zagotovil končno zmago v moški konkurenci. FOTO: Borut Živulović/Reuters

V moški konkurenci le še štirje Slovenci

V polni zasedbi bodo nastopili tudi slovenski skakalci. Glavni trener Robert Hrgota, ki ima za preizkušnje najvišje ravni na voljo le še štiri tekmovalce, bo v Nemčijo odpeljal Anžeta Laniška, Roka Oblaka, Domna Prevca in Timija Zajca. V skupnem seštevku je med Slovenci najvišje Oblak, ki zaseda 15. mesto, za Zajca pa bo tekma v Klingenthalu sploh prvi mednarodni nastop po marčevskem finalu svetovnega pokala v Planici.

Slovenska moška reprezentanca je prejšnji teden trenirala na Bloudkovi velikanki v Planici, v tem tednu pa se pripravlja v Kranju. Skupni zmagovalec poletne velike nagrade je sicer že znan, saj si je Japonec Naoki Nakamura že predčasno zagotovil prvo mesto.

Pred začetkom tekmovalnega konca tedna obe slovenski reprezentanci v Klingenthalu čaka še pregled tekmovalnih dresov, ki ga bodo v petek opravili pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).