Slovenci so še v dopustniškem ritmu

Prvo tekmo v smučarskih skokih na predzadnji postaji poletne velike nagrade v avstrijskem Hinzenbachu je na srednji skakalnici z ledeno smučino dobil Nemec Philipp Raimund. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek, ki je zasedel 25. mesto.

Za zmagovalcem Raimundom (89,5 in 91,5 m/251,8 točk) sta se uvrstila Avstrijca Daniel Tschofenig (92,5 in 92,5 m/250,3) in Jan Hoerl (94 in 88,5 m/248,4).

Današnjo preizkušnjo bi na 16. mestu moral končati slovenski novinec na veliki skakalni sceni Enej Faletič, a je bil v finalu diskvalificiran, tako da je končal na 30. mestu.

Najboljša slovenska uvrstitev je tako pripadla Lanišku (85 in 83,5 m/213,9). Mesto za njim je z enakima daljavama končal Lovro Kos (211,0), medtem ko je Timi Zajc hibridno preizkušnjo na Zgornjem Avstrijskem končal na 48. mestu.

V nedeljo bo v Hinzenbachu na sporedu še ena tekma poletne velike nagrade.