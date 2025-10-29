Pod italijanskimi vršaci odštevajo do velike februarske predstave

V nadaljevanju preberite:

Čez 100 dni bodo v slovitem nogometnem hramu San Siru v Milanu slovesno odprli zimske olimpijske igre. Te bodo po različnih prizoriščih, kje gre pričakovati največ privržencev iz Slovenije? Zakaj se ti tako veselijo teh iger, kdaj so nazadnje svoje zimske junake spremljali na največjem tekmovanju tako blizu? Kdo so aduti slovenske odprave in zakaj je skakalni štadion v Predazzu za naše smučarske skoke prav poseben? Kakšen je spomin na prejšnje igre, februarja 2022, na Kitajskem?