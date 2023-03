Slovenci v Lahtiju v šprintu brez strešice na s

Norvežana Erik Valnes in Johannes Høsflot Klæbo sta zmagovalca zadnjega ekipnega šprinta v sezoni svetovnega pokala v smučarskem teku v finskem Lahtiju. Žensko preizkušnjo sta dobili Švedinji Jonna Sundling in Emma Ribom. Slovenskih predstavnikov v finalu ni bilo. Pri moških sta bila pričakovano najboljša Norvežana, ki sta Italijana Francesca De Fabianija in Federica Pellegrina ugnala za 0,68 sekunde. Tretja je bila z zaostankom 2,67 sekunde druga norveška zasedba s Haraldom Østbergom Amundsenom in Sindrejem Bjørnestadom Skarom.

Slovenska predstavnika Miha Šimenc in Vili Črv se nista uvrstila v finale. V kvalifikacijah sta bila 22. in za dobrih pet sekund zaostala za najboljšo petnajsterico.

V ženski konkurenci sta prepričljivo slavili Švedinji. Ciljno črto sta prečkali 4,57 sekunde pred prvo norveško ekipo z Julie Myhre in Anno Kjersti Kalvå. Tretja je bila prva ekipa Nemčije z Lauro Gimmler, Coletto Rydzek. Zaostali sta 5,12 sekunde.

Edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc je s Poljakinjo Izabelo Marcisz v ekipi Mednarodne smučarske zveze Fis 1 ostala brez finala. V kvalifikacijah sta bili zadnji, 16., in kot edini izpadli.