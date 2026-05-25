Slovenci v odločilni tekmi za obstanek z Italijani

Slovenska hokejska reprezentanca se v zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Fribourgu meri z izbrano vrsto Italije. Obračun odloča o tem, katera ekipa bo ostala v elitni skupini in katera bo iz nje izpadla.

V boljšem položaju so bili pred dvobojem risi, ki za obstanek potrebujejo (vsaj) točko, medtem ko za »azzurre« tokrat šteje zgolj zmaga po rednem delu tekme. Uspeh po podaljšku ali kazenskih strelih bi bil za Italijane premalo.

Reprezentanci sta nazadnje na velikem tekmovanju palice prekrižali na svetovnem prvenstvu druge kakovostne skupine v Bolzanu. Pred dvema letoma je tam naša vrsta zmagala z 2:0 (Tičar, Kuralt) in se pozneje veselila napredovanja med elito.